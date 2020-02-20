用春日食补，迎战“疫”之春

编者按

春天向来是个好时节，万物生发，百草回芽。虽然今年春天因为一场新冠肺炎疫情显得有点阴郁，但中国饮食文化中那些流传已久的时令佳肴，却依然随着春天的脚步如期而至。中医食疗治疗瘟疫的历史非常悠久，民间通过饮食调节身体机能、战胜疾病的例子也不胜枚举。越是疫情肆虐，我们越要好好吃饭，保证营养，科学饮食，才能提高自身免疫力，强力阻击病毒。

中国保健协会发布的《关于防控新型冠状病毒肺炎的保健建议》指出，坚持每日食用富含核酸、蛋白质类食物，如大豆类、瘦肉类、鱼虾、鸡蛋、新鲜深色果蔬；保证充足开水、牛奶和淡茶水饮用，多次少量，促进代谢；以谷薯类和适当杂粮为主食，保证身体热量、膳食纤维和维生素；这些都能促进个人免疫力提升，助力疫情防控。

均衡营养对人体健康而言，是预防、治疗康复疾病的重要手段，对新冠肺炎的预防、治疗和康复来说更是如此。想抓住健康，就先要学会科学地抓住你的胃。这个春天，让我们自己动手，好好享受春日的滋补美食，适当锻炼，增强自身免疫力，一起迎接战“疫”之春的到来！

战“疫”之道：春日食疗提升免疫力

今年的春天来得有点残酷，幸亏有美食相伴。这个周末北京又下雪了，我突然想吃豆芽和菠菜，心想：来一碗热汤面吧。戴着口罩去超市，买了牛腩，还有菠菜、金针菇，以及绿豆芽、黄豆芽好几袋。回家炖上一锅牛肉，中午牛肉面，晚饭咖喱牛肉饭。牛肉汤加少许牛肉，下面条，菠菜和绿豆芽以及金针菇镶嵌其中。端起饭碗的那一刻，顿觉人间值得，疫情必克。

百草回芽，好好吃饭提高免疫力

这次新冠肺炎疫情，让我们明白——最佳防疫良药其实就是自身的免疫力。

中国有句古话“民以食为天”，同时中国人也是最讲究时令进补的。春天是万物生发的季节，但也有“百草回芽，百病发作”之说。春天的美食，总是洋溢着清新健康的气息，春季进补讲究的是“清新自然”。每到春日来临，老人们都会摆一桌春宴道：“吃这个！防感冒；吃那个，提高免疫力；再来点这个，清火！”

其实，中医食疗治疗瘟疫的历史非常悠久。比如饺子诞生之初就是为了抗击疫病的，东汉时期曾出现大面积伤寒类传染疾病，于是医圣张仲景发明了饺子（最初叫做“娇耳”），将药物与性质温热的羊肉混在一起装入饺子，通过食疗帮助百姓战胜寒疫。

中医利用食物的寒、热、温、凉，酸、甜、苦、辣、咸（称作“四气五味”）来调节人体脏腑的阴阳平衡，从而达到人天相应，道家也称之为“食其时，百骸理”。这也就是现在的食补，靠适当补充蛋白质与维生素来提高免疫力。

对于日常饮食来说，营养均衡、种类丰富，远比一味地“吃好、吃饱”要来得健康。牛羊猪肉、鱼虾、鸡鸭、鸡蛋、牛奶等，能为身体提供优质蛋白质；五谷杂粮等粗粮相对精米白面，能带来人体需要的更全面的微量元素；南瓜、菠菜、豌豆、苹果、西红柿等蔬果富含多种维生素，对于身体健康甚至人的心情乐观都有很大帮助。

清新爽嫩，这些春日美食养生固阳

多吃豆芽，春卷洋溢春天的生发。最近看到一些朋友在发自己生豆芽的照片，想起小时候我们家家户户几乎都会生豆芽，而春季美食之春卷，其中缺不了食材的就是豆芽。

中医认为，春天人体要顺应阳气生发、万物始生的特点，逐渐从“秋冬养阴”过渡到“春夏养阳”，而且，春天潮湿多雨，湿困脾胃，容易出现食欲不振、消化不良、腹泻等症状。这个时节多吃春季发出来的豆芽，有健脾化湿、生发阳气的效果。

春卷的准备前奏：豆芽、香葱、胡萝卜，若能加入春季特色的地菜、芥菜、春笋等就再好不过了，鲜肉，所有食材切丝，一起清炒；将炒好的馅料放入春卷皮包好，煎熟。

其实我每年春天回老家，最爱的还有妈妈做的菜盒子，里面放的也是豆芽、豆腐丝、胡萝卜丝、火腿丝、虾米和野菜……那是春天的味道，也是妈妈的味道。

多吃竹笋，腌笃鲜炖出一锅春意。春天的美味还有腌笃鲜，打开砂锅的那一刻，感觉就像打翻了一锅的春意。

咸肉+春笋的组合是指数爆炸级别的鲜美。今年春节前，云南临沧的莉莉寄来两大盒自家养的猪腌肉，更感动的是在这些不能出门的日子，这两盒腌肉，炒蒜苗、炖汤，救了很多急。

腌笃鲜其实不难做：五花肉切块，咸肉切片，春笋切块，加葱姜、料酒煮开。生抽、盐、白糖，就能激起竹笋最本身的鲜味儿。再加上百叶结，那滋味真是美妙。

多吃山药，上午“甜”来下午“咸”。春天吃山药也是极好的养生选择。我们家每年冬天都会买几箱铁棍山药，能吃到来年3、4月份。

无论是山药、枸杞、红枣、银耳、冰糖甜汤，还是排骨山药、蒸山药，都是我的最爱。炖汤一定要买铁棍山药，因为普通山药的鲜脆更适合炒菜。

山药哪个时间吃最补？答案是：上午9:00~11:00吃甜的，下午5:00~7:00吃咸的。因为山药平补肺脾肾，上午9:00~11:00为脾经当令，下午5:00~7:00为肾经当令，而甜者入脾，咸者入肾。

多吃菌菇，增强抵抗力不长肉。菌菇是一种营养丰富的食材，非常时期不妨多吃些香菇、金针菇、杏鲍菇等菌菇，增强抵抗力还不长肉。木耳也是一种百搭菜，无论配青笋、西蓝花、胡萝卜清炒还是单独凉拌，都是一道爽口好菜；青椒与木耳切丝，放一点肉丝，清炒，口味也是很绝。

春日食补讲究的是新鲜清爽、刮油去脂，以上这些食材都是市场常见、物美价廉的好物，做法简单易行，食来别有野趣。疫情期间，除了不要出门、做好消毒与保护，对于我们来说，最重要的依然是在家好好吃饭，多多锻炼，增强免疫力，一同等待抗疫春天的到来。（记者 胡杨）

多吃“防疫”食物，助你强健体质

“疫情期间，多数人宅在家里，减少外出食欲不振，但切记一定要好好吃饭。”中国疾控中心研究员赵文华近日表示，获得人体健康必需营养素，包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素和水，可提高人体免疫力，抵抗新冠肺炎。如果营养跟不上，不仅容易被感染，而且感染后不易恢复。那么，哪些食物有助于提高自身免疫力，帮助我们打赢新冠肺炎疫情阻击战呢？

1.蘑菇。每天都可以多吃点蘑菇，它含有特殊“保健”成分——蘑菇多糖，其具有较强的抗癌防癌作用，可抑制肿瘤细胞的生长，提高人体免疫力。

2.红萝卜。红萝卜含有一种糖化酵素，能分解食物中的亚硝胺和木质素，使体内巨噬细胞吞吃癌细胞的活力提高2至4倍，从而增加机体免疫力，抑制癌细胞生长，起到防癌抗癌作用。而且生食红萝卜可降血脂和胆固醇，并可预防冠心病、动脉硬化等疾病。红萝卜可以直接带皮生吃，还可拌凉菜。

3.蜂蜜。蜂蜜有极好的抗菌消炎、防腐功能。优质蜂蜜的保质期可达永久，长期服用能提高免疫力，预防细菌病毒感染，对于脂肪肝也有奇效。

4.娃娃菜。国家高级营养师赵英敏指出，娃娃菜是种“超小白菜”，它的钾含量比白菜高很多。据测定，每百克娃娃菜中约含287毫克钾，而同样重量的白菜仅含钾130毫克。钾是维持神经肌肉应激性和正常功能的重要元素，常有倦怠感的人多吃点娃娃菜有不错的调节作用。比如“上汤娃娃菜”，可加些金针菇，用鸡汤来做高汤，对提高免疫力有好处。

5.盖菜。它又称芥菜。提到叶酸大家都想到菠菜，其实芥菜的叶酸含量是绿叶菜中排行第一的。芥菜维生素C的含量也仅次于甘蓝菜，其还含有类黄酮素、萝卜硫素和吲哚素等，可预防细胞老化、肿瘤和癌症，提高免疫力。

6.红枣。解放军第309医院营养科主任左小霞表示，红枣中的芦丁可软化血管，其中的环磷酸腺苷有提高免疫力和抗癌作用。但红枣是温热食物，吃多易上火，每人每天3至5颗为宜。

7.紫薯。紫薯含有大量黏液蛋白，能够防止肝脏和肾脏结缔组织萎缩，提高机体免疫力，预防胶原病发生。紫薯中所含的矿物质对于维持和调节人体功能，起着十分重要作用。所含的钙和镁，可以预防骨质疏松症。

8.香蕉。香蕉富含维生素B6，而维生素B6对增强人体免疫力有良好作用，它还可以防止皮肤癌和膀胱癌。除了香蕉以外，富含维生素B6的食物还有鸡肉、鱼、动物肝脏、马铃薯、梨和葵花子等。

9.葡萄干。葡萄干营养丰富，含有丰富的天然果糖，可快速补充能量。上班族特别是女性，每天吃一小把葡萄干，对缓解手脚冰冷、腰痛、贫血等现象，对提高免疫力都有好处。此外，葡萄干对降低胆固醇和疏通肠道也有效果。

10.魔芋。魔芋含有大量维生素、植物纤维及一定量的黏液蛋白，具有预防动脉硬化和防治心脑血管疾病的作用。吃魔芋还能提高机体免疫力，其中所含的甘露糖酐和优良膳食纤维有防癌作用。（明文）

抗疫，不妨尝试“应急性饮食”

“应急性饮食”可理解为：在突发事件期间，食物供给受到一定影响和限制的条件下，为了保障温饱和营养健康所采取的饮食策略，它涉及食材采购、储存、烹饪、膳食搭配等方面。新冠肺炎疫情期间，如何在尽量减少外出的情况下做好一日三餐的营养搭配？

1.特殊时期，特殊对待，食物多样化的理念可以松一松。特殊时期，主食、荤菜、素菜，每天基本搭配上，再买点维生素片，保证基本营养供给就可以了。

2.尝试一下“间歇性饮食”。时下流行“间歇性饮食”，即每日限制进食，每天进食的区间缩短在8小时之内，其余16小时禁食；或者一周中正常进食5天，其余2天采取热量限制饮食。间歇性禁食被证实能够改善并维持健康。

3.主食类：除了大米白面，可备一些方便主食，如面包、方便面、馍块、八宝粥、饼干等。注意保质期，粮食类保质期一般在一年以上，但散装的夏天易生虫，储存6个月的量为宜。

4.蛋白质类：可购买鸡肉、鱼肉，冷冻肉制品一般能储藏半年左右。被众多营养学家鄙视的火腿肠、肉罐头、熏肉，也是良好的动物蛋白来源，短期吃没问题，可以作为重要补充。鸡蛋、超高温灭菌奶、奶粉等都是好东西，能储藏较长时间。大豆是良好的植物蛋白来源，还富含大豆异黄酮，建议多买，既可做豆浆、也可生豆芽。生鲜豆腐保质期很短，可购买储藏期很长的豆皮、腐竹等。

5.蔬菜类：建议购买储藏期较长的大白菜、卷心菜、紫甘蓝等。瓜类、根茎类、菌类、藻类才是最适合应急饮食的食材，多囤点萝卜、土豆、干制的香菇、木耳、海带等储藏期长的，可以土豆炖牛肉、小鸡炖蘑菇、冬瓜排骨汤、猪蹄儿炖海带、紫菜虾米蛋花汤……

6.水果类：多吃点香蕉、苹果、梨、橙子等水果，也能改善情绪、缓解压力。

7.适当补充营养素：应急条件下，食材没有平常丰富，可能存在维生素、矿物质等微量营养素的缺乏，可以适当购买一些复合维生素片、钙片等。（农业农村部食物与营养发展研究所博士 朱大洲）