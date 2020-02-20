北京和武汉，母女并肩战“疫”

“妈，我一会儿就要上夜班去了，跟您说一声！”驰援武汉的北京世纪坛医院急诊科护士刘宇航在接班之前，同母亲刘德芬视频通话，屏幕另一头的妈妈同样身穿白大褂，头戴圆帽，虽有口罩遮挡，但刘宇航还是可以看出妈妈眼中透出的笑意，感受到了远在北京的母亲对女儿的关爱。

25岁的刘宇航支援的是武汉协和医院西苑院区，她也是北京世纪坛医院驰援武汉团队里年龄最小的一位。

从抵达武汉的第一天开始，刘宇航和队友就接受了专业培训，穿脱防护服都梳理了流程。随队的苑晓冬主任是感染科的老同志了，经历过非典，他对队里的每一名队员都手把手教学，一一考核过关。

正式上班后，一般是一名北京护士和一名武汉护士搭班，80多名护士一天六班倒，负责护理十几名患者。除了打针、给药，还要给病人打水打饭。病情严重一些的，上卫生间都困难，护士还要帮助他们如厕。还有不听话的病人喜欢摘口罩，需要护士一遍又一遍提醒。

被感染的患者难免情绪焦躁甚至恐惧，这几天，除了完成日常工作，刘宇航还要安抚他们的情绪。起初，她还有些忐忑，担心自己安抚不好患者。不过随着接诊量的不断增长，这种不安逐渐消失了。“学会换位思考、将心比心就好了，我们要知道每位患者焦虑的根源，不断鼓励他们。”刘宇航说。

“不要害怕，要相信我们。”对病人，她反复这样说。但缓解病人的恐惧并不是一两句话就能解决的，“心理护理”要针对不同的病人“对症下药”，她在这场疫情中体会得更深。“有人一进来就要吸氧，说看到别人都吸氧，我不吸氧喘不过气来。这时候我们就要给他讲解吸氧的参数条件，病人理解了，也不觉得胸闷气短了。”

输液、补水、测量体温……这些流程对于一名急诊科护士来说，熟悉得不能再熟悉，刘宇航感觉，只是把北京的急诊室搬到了武汉。

马上要上夜班，刘宇航抓紧时间和妈妈简短地通了个话，基本都是提醒对方要做好自我防护。此时的她们，既是母女，也是战友。

回想刚刚接到自愿报名驰援武汉通知的那一刻，刘宇航的选择和17年前抗击非典时母亲的选择如出一辙。对于国家，她们选择了“招之即来”，对于家庭，她们选择了“先斩后奏”。刘宇航说，她要像妈妈一样，成为最前线的战士。

“我想对爸爸妈妈说，你们也要照顾好自己，尤其是同样身在一线的妈妈，一定要防护好。爸爸不要担心我们，要做我们坚强的后盾，等着我们母女战胜疫情，平安回家。”走出记者的镜头，刘宇航再次奔赴“战场”。（记者 袁鹏）