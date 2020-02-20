甘肃打出“健心”刚需组合拳 解疫情所致心理伤害

“随着疫情防控进入关键期，‘健心’成为当下抗疫刚需。”公安部民警心理健康专家、甘肃省公安厅心理教官李永康19日接受中新网记者采访表示，由该厅联合社会专业心理公益组织开通的援助热线每到夜间访问量就骤增。

连日来的接线过程中，李永康发现一些发热门诊患者和住院隔离患者常感焦虑、恐惧、孤独；一线医务工作者则有压力过大、疲劳紧张甚至耗竭崩溃等问题；普通民众亦出现了头痛、失眠、胸闷、记忆力下降、注意力不集中等不同程度的不安或担心……作为心理援助师，他们当前的工作更多时充当倾听“垃圾桶”角色，旨在引众科学对待疫情。

回访时，大多数民警辅警通过心理疏导后，应激反应得到有效改善，但个别人则因工作忙，没有坚持需要多次咨询的约定。

为缓解疫情所致的心理伤害，甘肃省公安厅携手壹点灵心理服务平台，通过发布疫情动态、战疫课程、心理自测、心灵电台、心理防护，为当地医、警、卫等一线工作者，以及新冠肺炎患者与家属，也包括一些普通民众提供“健心”服务。截至记者发稿时，该省民辅警访问量就超过2652人次。

金昌市人民医院睡眠医学中心主任杨春斌，利用自己专业优势，参与共青团甘肃省委12355心理援助热线。他举例说，该市确诊患者张某某的家属平时有锻炼身体的习惯，因隔离在家，需要心理援助。杨春斌为其解读国家政策，并对其在居家期间的饮食、作息等方面做了详细指导，推荐了简单易学、健身效果可靠、可以在家中练习的《乐眠操》《八段锦》，通过微信进行远程指导锻炼。

杨春斌表示，在疫情发展的后半程，民众的心理问题还会增加，所以，他们组织医院睡眠医学中心及学会会员加班整理，制作了网络版的《金昌市新冠肺炎疫情期间睡眠及心理健康评估调查问卷》，通过数据，评估疫情对当地民众的睡眠与情绪影响。

除此之外，在甘肃省还有多家厅局也推出“健心”套餐，比如：甘肃省妇联邀请家庭教育专家、专业美术老师、心理咨询师开设“抗疫公益云课堂”，为妇女咨询子女教育、家庭矛盾支招；甘肃省教育厅以兰州大学第二医院“甘肃省儿童青少年健康指导中心”为总站及基地开通心理支持热线和网络辅导服务，缓解师生不良情绪。(记者 崔琳)