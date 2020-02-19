应收尽收！不漏1人！人民日报“新冠肺炎求助通道”持续开发

“武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜！”为完成全部确诊及疑似患者得到及时收治的目标，当前，一场应收尽收、应治尽治的总攻战斗，正在湖北省武汉市全面打响！

自2月5日开始，人民日报开展全媒体行动，为新冠肺炎患者提供线上求助通道。连日来，在各方力量共同努力下，发来求助信息的新冠肺炎患者正在陆续得到妥善救治和安排。

为加速推进确诊患者100%收治、疑似发热病人100%检测、密切接触者100%隔离，人民日报全媒体行动新冠肺炎求助通道持续开放。通过旗下“人民好医生”客户端等新媒体平台，重点面向湖北省尤其是武汉地区，征集遇到就医困难的患者，通过网上“大排查”，助力早日打赢这场人民战“疫”。

如果您的身边有确诊、疑似、密切接触者以及无法排除的发热者，目前还没有得到隔离收治，请尽快将信息告知我们，我们会第一时间为您提供帮助！

决胜湖北，决胜武汉，我们一起加油！

（扫描图上二维码或点击图片进入求助信息登记平台）

附：求助信息填写方法

一、以下信息需填写完整：

1、患者姓名；2、联系人和联系电话；3、地区和详细地址（现居住地，须具体到门牌号）4、患者类型（四选其一：确诊/疑似/密切接触者/无法排除的发热者）；5、详细情况（主要诉求，病情具体信息及突出困难）。

二、示例

患者：张某某

联系人：王某某

联系人电话：139****1234

地区：湖北省武汉市青山区

详细地址：**小区1号楼2单元304室

患者类型：无法排除的发热者

详细情况：患者53岁，男，双腿残疾，独居。2月14日起不明原因低烧，已连续3天。出行困难，请求帮助送医。