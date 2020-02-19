热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

人社部：保障失业人员基本生活 确保失业保险待遇按时足额发放

2020年02月19日16:35 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月19日电 （李轶群）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，人力资源社会保障部失业保险司司长桂桢表示，受疫情影响，部分劳动者失业风险加大，我们制定了三项措施来保障失业人员基本生活，确保失业保险待遇按时足额发放。

桂桢说，中央多次强调，实施更大力度的就业优先政策，确保就业大局稳定。人社部和相关部委出台了一系列支持企业发展、稳增长稳预期稳就业的政策措施，相信随着这些惠企利民政策的落地见效，就业局势总体稳定的基本面不会改变。

桂桢认为，疫情防控期间，保障失业人员基本生活尤为重要。18日，国务院常务会议明确要求，保障失业人员基本生活，确保失业保险待遇按时足额发放。在加强失业人员生活保障方面，主要有三项措施：

一是延长保障期限。对距离法定退休年龄不足1年的失业人员，领失业保险金期限可延长至法定退休年龄，强化对大龄失业人员的生活保障。

二是扩大保障范围。允许湖北等疫情严重地区，对符合领失业保险金条件的失业人员发放失业保险金，对其他参保缴费的失业人员发放失业补助金，具体期限由各省确定，确保参保缴费的失业人员在疫情防控期间都能得到基本生活保障。

三是优化领失业保险金方式，畅通领金渠道。近日，在人社部官网、国家社会保险公共服务平台、微信公众号上公布了直辖市、省会城市、计划单列市失业保险金网上申领平台；对尚不能实现网上经办的地市，要公布办公电话或邮寄地址，尽可能实现不见面服务，既确保失业保险待遇应发尽发，又有效避免因经办接触可能带来的疫情风险。

桂桢表示，目前，失业保险基金累计结余支撑能力较强，能够确保各项待遇按时足额发放。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn