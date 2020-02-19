人社部：保障失业人员基本生活 确保失业保险待遇按时足额发放

人民网北京2月19日电 （李轶群）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，人力资源社会保障部失业保险司司长桂桢表示，受疫情影响，部分劳动者失业风险加大，我们制定了三项措施来保障失业人员基本生活，确保失业保险待遇按时足额发放。

桂桢说，中央多次强调，实施更大力度的就业优先政策，确保就业大局稳定。人社部和相关部委出台了一系列支持企业发展、稳增长稳预期稳就业的政策措施，相信随着这些惠企利民政策的落地见效，就业局势总体稳定的基本面不会改变。

桂桢认为，疫情防控期间，保障失业人员基本生活尤为重要。18日，国务院常务会议明确要求，保障失业人员基本生活，确保失业保险待遇按时足额发放。在加强失业人员生活保障方面，主要有三项措施：

一是延长保障期限。对距离法定退休年龄不足1年的失业人员，领失业保险金期限可延长至法定退休年龄，强化对大龄失业人员的生活保障。

二是扩大保障范围。允许湖北等疫情严重地区，对符合领失业保险金条件的失业人员发放失业保险金，对其他参保缴费的失业人员发放失业补助金，具体期限由各省确定，确保参保缴费的失业人员在疫情防控期间都能得到基本生活保障。

三是优化领失业保险金方式，畅通领金渠道。近日，在人社部官网、国家社会保险公共服务平台、微信公众号上公布了直辖市、省会城市、计划单列市失业保险金网上申领平台；对尚不能实现网上经办的地市，要公布办公电话或邮寄地址，尽可能实现不见面服务，既确保失业保险待遇应发尽发，又有效避免因经办接触可能带来的疫情风险。

桂桢表示，目前，失业保险基金累计结余支撑能力较强，能够确保各项待遇按时足额发放。