11万户企业领政策红利 人社部：已发放稳岗返还金34亿元

人民网北京2月19日电 （李轶群）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，人力资源社会保障部失业保险司司长桂桢表示，为支持企业复工复产，帮助小微企业渡过难关，维护就业局势总体稳定，人社部出台政策红利，向11万户企业发放稳岗返还金34亿元。

桂桢表示，18日，国务院常务会议决定，阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费。这项举措对于支持企业复工复产，帮助小微企业渡过难关，维护就业局势总体稳定，保障国民经济持续稳定发展具有重要意义。

人社部坚决贯彻落实，精心组织，确保这项好政策尽快落地见效，确保每一户参保缴费的企业都能享受到政策红利。

桂桢表示，这次疫情对企业特别是中小微企业影响较大，部分企业生产经营困难，稳岗压力加大。中央明确要求，综合运用失业保险基金结余加大援企稳岗力度。为落实中央决策部署，人社部会同财政部新出台两项举措，加大对中小微企业的支持力度，加大对疫情严重地区的支持力度。

一是扩大中小微企业政策受益面，降低政策门槛，放宽申领条件，中小微企业裁员率不高于上年度全国城镇调查失业率控制目标，即5.5%；30人以下的企业裁员率不超过20%，都可以申领稳岗返还，即企业所缴上年度失业保险费的50%。

二是加大对重点地区倾斜支持力度。允许湖北等重点地区根据实际情况，扩大受益企业范围；还可以根据失业保险基金结余情况，对医疗物资、公共事业运行、群众生活必需品等物资供应保障企业，给予更大力度的支持，可按照6个月的失业保险金或者3个月应缴纳社会保险费的标准予以返还。实施上述两项举措，将使更多中小微企业享受到政策红利。

桂桢指出，为加速政策落地见效，同时减少经办接触，降低感染风险，人社部官网、国家社会保险公共服务平台上都公布了部分城市网上经办平台，实行不见面审批。目前，有261个地市已组织企业申报，已向11万户企业发放稳岗返还34亿元。接下来，还将再公布一批地市的网上经办平台，指导各地加大工作力度，急事急办，特事特办，让企业尽快得到政策支持，渡过难关。