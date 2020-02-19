把好科学防控关 吹响抗“疫”集结号

面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，全国上下打响了一场不平凡的战争——与时间赛跑、与病毒较量。

在这场全民战争中，有这样一群工作人员，他们负责为疫情防控所需药品和医疗器械提供检验检测技术支撑，推动药品和医疗器械快速上市，守卫人民群众生命安全。他们是来自国家药监局直属单位中国食品药品检定研究院（简称中检院）的检验检测人。

刚刚过去的春节假期，在中检院党委的统一部署、党员干部的示范引领下，中检院加班加点204人，其中党员80人，加班总时长超过5000小时。20名处级领导干部带头坚守岗位，其中党员领导干部16人，占80%。

2天时间，完成新冠病毒核酸检测试注册检验操作技术指南；4天时间，完成应急用核酸检测试剂国家标准品的标定、制备和分装；24到36个小时，出具产品注册/委托检验报告……全体中检院干部职工迎接了一场疫情阻击大考，为迎风飘扬的党旗更添一抹光彩。

兵马未动 粮草先行

标准品、技术方法之于检验检测恰如粮草之于战争，意义非凡。这一部署往往越早越好。

中检院的抗“疫”准备早在1月10日。按中检院党委安排，中检院体外诊断试剂所副所长（主持工作）杨振与周海卫副研究员即前往武汉疫区，积极配合国家卫健委，指导和协助分析防控试剂研制与质量情况，参与共同起草制定了2019-新型冠状病毒核酸诊断试剂评价方案。

随后，中检院又根据国家卫健委公布的新型冠状病毒基因序列，迅速开展假病毒技术相关研究，顺利已完成2019-nCoV的SPIKE基因合成、克隆到表达载体、成功包装出假病毒。这一工作成果为目前多家研发机构正在研发的2019-nCoV疫苗、单抗、抗血清等的后续评价及时提供了技术方法。

掌握一手素材后，中检院还提前研究确定了核酸检测试剂的“国家标准品研制方案”，并根据该方案先期进行阴性标准品样品的标定，赶在武汉封城前取得标准品研制所需的阳性参考品制备用原料的阳性样本后，仅用4天时间完成了应急用国家标准品的标定、制备和分装，为促进2019-nCOV核酸检测试剂审批打下坚实基础。

再次发出抗击疫情号令

1月25日，全国新增确诊病例688例；1月26日，全国新增确诊病例769例；1月27日，全国新增确诊病例1771例。

面对着愈演愈烈的疫情，中检院党委及时吹响了集结的号角。1月27日，正值大年初三，中检院召开常委扩大会，及时传达国家药监局党组会议精神。中检院党委成立了由院长李波、党委书记肖学文任组长，其他院领导任副组长，各部门主要负责人为成员的疫情防控工作领导小组，要求全院各级党组织、全体党员干部全面强化防控责任意识，切实统一思想，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；提出要以疫情防控为第一要务，一切围绕打赢疫情防控阻击战这个目标，细化分工，明确责任，统筹安排应急检验试剂研发、重点药品科研攻关及全院防控等各项任务。

1月29日，中检院党委印发《关于充分发挥党支部的战斗堡垒作用，坚决打赢疫情防控阻击战的通知》，同时发出《致中国食品药品检定研究院全体党员干部职工的一封信》，号召强化政治意识，提高政治自觉，加强党的领导，发挥支部战斗堡垒作用，切实做好应急检验和科研攻关等工作，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。

众志成城抗击疫情

党委一声令，全员齐动员。

在前期有关准备工作基础上，中检院党委对疫情防控工作进行再部署再动员，将抢占战“疫”主动权作为重要目标，下好疫情防控相关产品研发和所需进口药品检验“先手棋”。

先临床需求之急，中检院及时梳理了疫情可能涉及的85种药品有关情况，组织开展针对这些药品标准物质的应急研制工作；及时查询和统计用于重型、危重病例治疗的甲泼尼龙、营养支持类药物和治疗新冠病毒可能用到的具有免疫增强作用药品的对照品情况，加快断货品种的标定与研制。

与此同时，中检院还持续跟踪重点药物，全力支持疫情防控有效药品研发，做好检验准备，对已批准临床研究的抗新冠病毒新药瑞德西韦有关情况进行持续追踪，及时做好浙江海正药业股份有限公司申请上市的新药法维拉韦的检验工作准备，确保产品快速上市。

据悉，截至目前，中检院已完成7家企业7个产品21批试剂样品的注册和委托检验，并进行3个申报产品的注册检验。检验结果第一时间转报国家药监局医疗器械注册管理及技术审评机构，为产品快速获批上市发挥了积极有效的技术支撑和推动作用。

党员干部冲在一线

在抗击疫情过程中，中检院党委和领导班子成员坚守岗位、落实责任、以上率下，积极发挥模范带头作用。一线也涌现出了很多先进党员。

中检院体外诊断试剂研究所支部委员会临时负责人石大伟，接到党委抗击疫情命令后，他匆匆将病重的岳母送回四川老家，随后义无返顾地投入到应急检验工作中；

党员刘东来，主动请缨，日夜奋战在实验室十多天。因为每次进入实验室都要做好全副武装，连续工作七八个小时后，经常手背红肿、全手捂皱变形，但他都毫无怨言。

1月29至30日，石大伟先后收到了三份入党申请书，分别来自应急检验一线的民主党派成员杨振以及呼吸道传染病专家许四宏、周海卫。他们共同表达了这样的愿望：希望成为共产党员，继续坚守一线，承担起更大的责任和压力，以更好实现捍卫公众健康安全。

——在关键时刻勇于承担更大的责任和压力，这是共产党员留给人们最深刻的标签。（国家药监局供稿 陈燕飞）