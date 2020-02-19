知法守法  共筑防疫铜墙铁壁

当前，新冠病毒肺炎疫情仍在蔓延，防控形势依然严峻。在疫情中，有令人动容、值得敬佩的“逆行者”，也有“趁火打劫”的不义之徒，他们的行为令人不齿，也必将受到法律的严惩，道德的谴责。

上海浦东警方近日成功侦破一起以卖口罩为由进行诈骗的案件，艺人黄某因涉嫌口罩网络诈骗案被抓获。在曝光视频中，当警方问及为何要卖口罩骗人时，他竟答：“脑子一乱，然后就……”

根据我国刑法规定，在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义，骗取公私财物，数额较大的，以诈骗罪定罪处罚。根据法律规定，犯诈骗罪的，最高可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。“学艺先学德，做戏先做人”，作为艺人，不仅要有好作品，更应有好人品。遵守法律是每个公民应尽的义务，作为公众人物更应做好表率，利用自身影响力积极倡导正能量。在万众一心抗击疫情的紧要关头，为了一己私利实施诈骗，得到的只能是法律的严惩。

不单单是艺人，普通公民也要知规矩、守法律。抗击新冠病毒肺炎是一场全民“战疫”，任何人不能置身事外。只有人人知法守法用法，才能筑起一道阻断疫情扩散的法治铜墙铁壁。为疫情防控提供稳定的法治环境是每个公民义不容辞的义务，更是法治社会对公民最基本的要求。每个人都要行动起来，切实执行疫情防控期间各项法律规定，保障疫情防控令行禁止。

自媒体时代信息传播速度快、影响范围大，我们应带头不传谣、不信谣。虚假的消息一旦传播开来，除了制造恐慌和对立情绪，没有任何益处。随意转发，带来的可能是难以挽回的后果。对于网上纷繁复杂的疫情信息，要加以甄别，不在网络、微信朋友圈随意传播。

实施隔离措施是防治疫情扩散的有效途径，接受、配合隔离措施是公民应尽的法定义务。法律保护行动自由，但是自由不等于任性，自由更不是不受限制。自由进出自己居住的小区的权利当然要受到法律保护，但是政府发布的封闭管理命令也要执行，两者并不冲突。

同时，我们还需要提高防骗意识，坚决抵制诈骗、制假售假等不法行为，谨防不法分子利用疫情以购买紧缺物资、献爱心捐款、发放疫情补助款等名义进行诈骗。

国有常法，虽危不乱。在疫情防控的关键时期，每个人都是防控的重要一环。从我做起，知法守法，为“战疫”增添无坚不摧的法治力量。 （作者单位：北京市怀柔区人民检察院）