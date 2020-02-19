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妇女遭受家暴  可申请保护令

孙宇杉

2020年02月19日11:42 来源：北京日报

案情回顾

林某与丈夫王某婚后感情不和并逐渐恶化，王某开始对她实施家庭暴力。一次，王某因家庭琐事与妻子发生口角，将林某打伤。警方将其抓获后作出行政处罚决定书，给予王某行政拘留5日并处罚款200元的处罚。后来，深感后怕的林某向法院申请人身安全保护令。法院经审查后认为，林某的申请符合法律规定，依法作出民事裁定书，禁止王某对林某实施家庭暴力，并禁止他骚扰、跟踪、接触林某及其近亲属。

法官说法

我国反家庭暴力法是为了预防和制止家庭暴力，保护家庭成员，特别是妇女的合法权益，维护平等、和睦、文明的家庭关系，促进家庭和谐、社会稳定而制定。它的出台，彰显了社会主义核心价值观。像“丈夫以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式对妇女实施的身体、精神等侵害行为”均属家庭暴力。在具体处理家暴问题上，反家暴法从家庭暴力的预防、处置，到受害人的人身安全保护，再到法律责任，都制定了明确具体的措施。

反家庭暴力法第二十七条规定，法院作出人身安全保护令，应当具备下列条件：有明确的被申请人；有具体的请求；有遭受家庭暴力或者面临家庭暴力现实危险的情形。法院在受理申请后，应当在72小时内作出人身安全保护令或者驳回申请；情况紧急的，应当在24小时内作出。人身安全保护令可包括以下措施：禁止被申请人实施家庭暴力；禁止被申请人骚扰、跟踪、接触申请人及其相关近亲属；责令被申请人迁出申请人住所；保护申请人人身安全的其他措施。

人身安全保护令制度规定妇女遭遇家庭暴力时，法院可以根据其申请，发出人身安全保护令。施暴者如果违反，要承担相应的民事、行政甚至刑事责任。同时要注意，妇女在遭遇家庭暴力时，应第一时间拨打110报警或者向所在单位、居（村）委会、妇女联合会等单位反映或者求助，并注意保留相关证据。

（作者单位：北京市丰台区人民法院）

(责编：李轶群、许晓华)


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