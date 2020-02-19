居家防疫做好口腔保健少就医

疫情防控期间，人们的生活习惯容易发生变化，如起居不规律、饮食不规律、饮食结构改变、进食频率改变等，这些可能导致牙龈炎、龋病等情况的出现。另外，疫情给人们带来的负面情绪也可能诱发口腔黏膜方面的疾病。

但口腔诊疗在操作过程中需要近距离接触，高速涡轮手机、超声洁牙机等设备在工作中会产生大量水雾、飞沫，若就诊患者处于新型冠状病毒感染潜伏期，必然存在病毒传播风险。因此，我们建议公众若没有口腔急症，等疫情平稳后再行就诊。要减少去医院的次数，居家期间的口腔保健尤为重要。如何进行有效的口腔卫生维护，请参考以下几点建议。

按时刷牙并配合使用牙线

疫情期间，一些人居家办公或生活，没了社交需求就无形中放松了对刷牙的要求。但刷牙不只是为了清新口气，更重要的是清除牙齿上的牙菌斑。而且，“宅”在家时，零食和甜点的摄入量可能比平时要多，龋齿的风险也相应提高。

由于居家期间时间相对充裕，我们建议对自己的刷牙习惯进行一次“升级换代”。每天刷牙至少两次，每次3分钟，仔细清理每个牙面。刷牙完毕后，再使用牙线清洁牙缝。最好在一日三餐后都能做到漱口或刷牙。

不吃过烫食物保护口腔黏膜

居家期间食物摄入要尽量保证营养均衡，但要注意避免进食过烫的食物。口腔黏膜能耐受的温度大约在50℃至60℃，过烫的食物容易烫伤口腔黏膜。进食过多的柑橘类水果、碳酸饮料等酸性食物和饮料，易造成牙齿对冷热敏感。

此外，进食坚果、啃食排骨和鸡腿等硬物也要格外小心，不管是天然牙齿，还是烤瓷牙、种植牙，都很怕“寸劲儿”，一不留神就会造成牙隐裂、牙外伤。佩戴活动假牙的人还需小心糯米、年糕这类软粘的食物，避免假牙松脱导致咬伤黏膜、误吞等意外。还有的人习惯用牙齿咬开瓶盖，这样做其实很危险，极易导致牙外伤，千万记得，不要把牙齿当开瓶工具。

室内运动谨防牙外伤

非常时期不宜外出运动，很多人便利用家里有限的空间进行体育锻炼。适当运动对身体有利，但要注意做好防护，且避免在家中进行羽毛球、乒乓球等动作幅度较大的运动，防止牙外伤。

尤其是儿童群体，天性好动但控制力差、对周围环境不敏感，运动过程中容易与家具、门把手等硬物发生磕碰，可能会造成颌面部外伤，以及牙齿折断、松动和脱落等。因此，家长除了保护自己外，还要增强对孩子的安全防护意识。

这些口腔急症需及时就医

如果出现牙齿外伤、颌面部外伤、急性颌面部间隙感染等特殊情况，需及时到医院口腔科进行紧急处理。其中，如果家中成员出现牙外伤，可将折断、松脱的牙齿保存在湿性环境中（如牛奶、唾液、生理盐水中），再行就诊。

在此特殊时期，加强个人口腔卫生护理，调整饮食习惯，有助于提高身体免疫力，减少病从口入的机会，从而抵御病毒的入侵。

（作者：北京友谊医院口腔科医师、主任医师）

延伸阅读

口罩戴哪种根据风险而定

佩戴口罩是切断新型冠状病毒传播途径的有效方式之一。不同人群佩戴何种口罩产品不能一概而论。

对于成年人且无呼吸道疾病的人来说，选择哪种口罩产品根据所工作的场所或所去的地方而定。如果去空旷场所，不需要佩戴口罩，其他情况则需要判断相应的风险级别。

■高风险者

直接接触新冠肺炎患者；疫区指定医疗机构发热门诊的医护人员；对确诊或疑似病例进行流行病学调查的医师。

工作时应佩戴医用防护口罩，在对感染患者进行急救和从事气管插管、气管镜检查时，加戴护目镜或防护面屏。医用防护口罩短缺时，可用符合N95/KN95及以上标准的颗粒物防护口罩替代。

■较高风险者

急诊科的医护人员；对密切接触者开展流行病学调查的医师；疫情相关环境和生物样本检测人员。

这类人群应佩戴符合N95/KN95及以上标准的颗粒物防护口罩。

■中等风险者

普通门诊、病房的医护人员；火车站、公交车、超市等相对密闭场所的工作人员；从事与疫情人员相关的行政管理、警察、保安、快递员；居家隔离人员或与其共同生活的人员。

这类人群请佩戴医用外科口罩。

■较低风险者

超市、商场、交通工具等人员密集区的人员；室内办公环境的工作者；医疗机构就诊（除发热门诊）的患者。

这类人群请佩戴一次性医用口罩。

■低风险者

居家居民；通风良好工作场所的工作者。

这类人群可以不戴口罩。棉纱、活性炭和海绵等口罩也具有一定的防护效果。

还需要注意的是，高风险者在结束工作、中途进餐（饮水）、上厕所脱下防护装置后，再次穿上防护装置时；口罩被患者血液、呼吸道／鼻腔分泌物，以及其他体液污染时，都要更换口罩。较高风险者可按照说明书规定的使用期限使用口罩，但在接触高度疑似患者后，或口罩脏污、变形、损坏、有异味时，需及时更换口罩。中等风险者、较低风险者、低风险者在口罩脏污、变形、损坏、有异味时应及时更换口罩。