农户守望相助 防疫春耕两不误

人勤春来早，田间春耕忙。早春时节，正是温室大棚内育苗的黄金时期。虽说受疫情影响，不少外地工人已推迟返京，但在京南大兴，农户们正守望相助一起渡过暂时的难关。

提到大兴农业，不得不说庞各庄西瓜。庞各庄全镇西瓜种植面积2.5万亩，幼苗培育工作全部由14家育苗场承担，总计约1940万株，此时正值育苗的关键时期，今年京城市民还能如期吃上可口的大兴西瓜吗？记者来到位于西南次村的一家大型育苗场。

按照已经和瓜农商议好的供应量，这家育苗场需要在本月底前把420万株幼苗培育成活，从而保障4000亩瓜地顺利春耕。“和往年一样，第一批西瓜四月底上市！”这是育苗场负责人刘福娟见到记者说的第一句话。

这份自信，除了镇里提供防疫物资和农资之外，更离不开庞各庄当地27名“瓜把式”的技术支持。往年的初春，本地瓜农比较清闲，只需等外地工人育好苗，再批量移植到自家瓜棚里细心照料，便可等待瓜熟蒂落。今年情况特殊，听说育苗场人手不足，本地瓜农便纷纷拿出自己的看家本领来帮忙，每人每天还能拿到近百元的劳务费。

正在本地瓜农帮助下渡过难关的不止刘福娟一家，庞各庄全镇的14家育苗场，现在都得到了“支援”，雇佣本地瓜农总人数超过了200人。

测完体温，再经过两次消毒，记者被允许进入瓜棚。棚里气温超过20度，只需呆上十分钟，额头就会冒汗。放眼望去，年前外地工人种植在托盘里的种子，如今已经长成十来厘米高的小幼苗，由本地瓜农挨个移植到土地里。他们用小铲在地上挖个小坑，用小夹子夹着幼苗放到坑里，再用双手小心翼翼填上土，一棵幼苗才算移植完毕，别看只需要一分钟，却容不得半点分心，更别提有那聊天的时间了。趁着喝水的工夫，大家聊上几句，话题也都是怎么才能把活儿干得更快。

种瓜20年的老宋，曾经历过“非典”，“那年夏天，庞各庄西瓜销量受到了不小影响。”但面对这场疫情，他似乎并不担心，“庞各庄西瓜，现在不愁没销路。”老宋家已经开了网店，并和顺丰物流达成了合作，即使海南的顾客下单，也支持次日到货。

人误地一时，地误人一年。农户守望相助共同渡过春耕难关的事，不止发生在庞各庄。北臧村镇种植户赵春良，看着地里一片片绿油油的快菜，突然想起了邻居老潘家的大棚。老潘是江西人，过年前种上菜秧便回了老家，推迟返京后，这一大棚菜很可能因为通风不及时而烂掉。

一边给老潘打着电话，赵春良一路小跑到地里，赶快给菜通通风。疫情发生后，包括老潘家的棚在内，赵春良总共要帮3家进行日常管护，工作量着实增加了不少，那些原本险些烂掉的菜秧，在他的呵护下，如今已经长出片片绿叶。3家棚里的蔬菜，成熟后产量可达数万斤。

目前，大兴区已建立农业生产情况周报制度，每周对各镇蔬菜瓜果的在田面积、产量等信息进行汇总，“向前一步”保障春耕。针对面临人工短缺的园区，派出专业技术人员培训本地农户；针对多云、雾霾天气造成的温室“低温寡照”等问题，积极开展冬春季蔬菜病虫害防治等工作。(记者 陈强 通讯员 王燕)