郓城县电子商务进农村综合示范项目工作成效

2018年8月，郓城县入选国家电子商务进农村综合示范县试点后，我县积极开展电子商务进农村综合示范建设项目，建设并正式运营郓城县电子商务公共服务中心，设立大数据中心、众创空间、孵化中心、培训中心、展销中心、农产品研发中心、直播间等功能区，2019年12月底前免费入驻或孵化了20家以上电商企业，签约20处乡镇服务站，建设完成330处村级电商服务站。

项目实施后，在整合“最后一公里”、促进农村产品上行、建设农村电商培训体系、助力扶贫攻坚、促进乡村振兴等上面的成效令人惊喜：

缩短“最后一公里”。整合申通、韵达、百世、天天四家物流快递企业，总面积五千平的县级仓储物流共配中心即将建设完成并投入使用，逐步实现物流配送“最后一公里”整合，健全完善县乡村三级电商公共服务体系和三级物流配送体系，为农产品上行提供体系支撑。

2、提高乡镇(村)电商素养，架构农村电商培训体系。帮助乡镇(村)人民了解互联网、学习互联网、思考互联网、利用互联网、发展互联网。截至2019年12月，全县电子商务培训人数达2000人次以上，形成初、中、高级层次分明、架构合理的农村电商培训体系

3、打造农产品标准化及上行体系。研发“e品好郓”县域电商公共品牌，为40余家电商企业授权，逐步实现电商产品统一包装、统一宣传、统一推广，促进全县产品标准化上行。在天猫、京东、苏宁三大电商平台开设旗舰店，开展全网立体营销，在北京、安徽、内蒙、广西等10个城市设立郓城农特产品体验店，促进农产品线上线下同步销售。并积极对接“全食优先”、“九个挑夫”等全国知名电商平台，让食用菌、五谷杂粮等农特产品通过网络销售到全国各地，提高了郓城电商产品知名度。全县电子商务交易额和农产品网络零售额年增长30%以上，电子商务成为郓城经济和社会发展的新动力，通过“三微”+直播的融媒体宣传推广，打造国家电子商务进农村示范项目的“郓城样板”。

4、积极开展“村播计划”试点工作。采取“县长+网红”模式，开展了郓城农产品直播电商节暨“村播计划”启动仪式、双11电商直播节等活动，期间通过“县长驾到”、“局长来了”、“镇长站台”三种模式，为期2个小时的直播中，现场观看总人数近10万人，成交总单量1520单。

5、搭建基于“天南地北郓城人”的社交电商平台。以张营街道、唐庙镇为乡村赋能试点镇，和水浒酒业合作，反哺天南地北郓城人，以水浒酒为基础整合“e品好郓”授权的县域优质产品，搭配乡村振兴代言礼包，借助电商平台发动天南地北家乡人代言推广家乡优质产品，代言推广的过程中增加村集体收入、村民收入，争取实现10个贫困村、100个贫困户人均年增收分别超过10000元、1000元以上，借助电商手段，助力乡村振兴。

未来郓城县将继续推动“电子商务进农村综合示范项目”与我县精准扶贫深度融合，为郓城扶贫攻坚提供强力支撑，逐步提升农民生活品质;实现电子商务发展长效机制取得突破，形成一批可复制、可推广的经验和模式，促进我县农村一、二、三产业融合发展，将电子商务打造成为我县农村特别是贫困地区经济和社会发展的新动力。