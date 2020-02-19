平凡的“逆行者”：疫情期间坚持为慢病患者送药

2020年２月１５日，天士力慢病药品配送员刘玖征收到了一份特殊的礼物，家住天津市红桥区的李阿姨为了感谢刘玖征在疫情期间还坚持给她们老两口送药，特地制作了一面锦旗送给他，上面写着“疫情面前从不畏惧，坚守岗位送药到家”。

李阿姨的老伴患有糖尿病多年，期间一直遵从医嘱，按时按量服药，控制病情发展。然而近期新冠肺炎肆虐，疫情流行期间如何外出取药成了很多患有慢性基础疾病老年人的一大难题。此前李阿姨一直通过天士力集团的“糖尿病门诊特殊病患者送药上门”服务帮老伴订药，新冠肺炎疫情发生以来，李阿姨很担心送药服务如果中断很长时间老伴该如何按时服药。没想到，天士力慢病药品配送团队急患者所急，提前结束假期并开始配送服务。配送员刘玖征在短暂的休假后便返回岗位给他们送去了药品。李阿姨对人民网·人民健康说：“糖尿病患者必须得按时按量服药，如果要送不了，这肯定就得耽误了。现在为了避免感染风险大家都很少出门，但小刘还是坚持不间断把药送到我们手中，每次还一遍遍的嘱托我们老两口一定带好口罩，做好防护，确实挺感动的。”

为了能让患者按时吃上药，刘玖征过完春节初六就开始了配送工作。“为什么现在别人的爸爸都在家，我的爸爸怎么还每天外出上班啊？”刘玖征４岁的小女儿在他回家后这样问。刘玖征坦言，作为一家人的顶梁柱，自己一开始确实也有过顾虑，家人也曾劝过他等疫情过去了再去工作。“好多医护人员都奋不顾身的上前线了，我们的岗位可能没有医务人员那么重要，但是能给很多老年慢病患者送去药品，保证他们在疫情期间不断药，不少药，我觉得也是治病救人的一点贡献。老年人抵抗力较差，去医院取药有感染的风险。我们还年轻，我们多配送老年人就少外出。”刘玖征这样劝说家人。

第一次收到患者送来的锦旗，刘玖征表示很激动也很开心：“我从事这个岗位已经５个年头了，虽然做的是微不足道的小事，但肩上的担子却关乎每一位患者的生命健康。由于经常给叔叔阿姨送药，时间久了看到他们就跟家里人一样。我的服务能得到他们的认可和感谢，我内心也挺感动的。”

目前各个小区疫情防控都很严格，刘玖征只能将药品送到小区门口，每次他都不忘在电话里提醒大家出门带好口罩，回去要先洗手。很多患者在收到药物的同时，也会一再嘱托他一定注意安全，在外工作要加强防护。

据天士力慢病药品相关负责人介绍，为了方便患者，他们大年初四就已经开工了。按照原来的计划，天士力慢病药品配送团队2月3日才开始复工配送。针对目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情，为了避免患者去医院取药，降低患者传染的风险，天士力集团决定慢病配送供应链体系提前6天从1月28日开始作业，让广大患者提前享受送药到户服务。

一面锦旗的背后，不仅是对刘玖征坚持不间断送药的感激，更是许许多多在疫情期间仍旧坚守岗位服务群众的“逆行者”们的缩影，天士力慢病药品配送团队在疫情期间坚持为患者提供送药服务，让患者减少往返医院取药的次数，避免有可能造成传染病毒的风险，通过迎难而上的切实行动，助力全民“战疫”。