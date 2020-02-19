再难，也要把医疗物资运回国

一月三十日，韩国首尔，阿里巴巴采购的医疗物资正在装运，准备运往上海浦东。

（来源：菜鸟网络）

图为志愿者团队合影。

（Wuhan United 供图）

图为蓉子（左）在物资仓库。

（蓉 子供图）

图为荷兰青田同乡会代表合影。

（舒延平供图）

图为阿联酋广东商会成员。

（张钦伟供图）

“我们要团结更多力量支持湖北”

刘小依

北京时间1月31日，2.5吨的医疗物资直接从旧金山送抵武汉协和医院，这是武汉宣布封城9天之后第一批大批量的民间捐献物资。武汉爱心同盟（Wuhan United）的志愿者亲手将物资交付给奋战在一线的医务人员。

疫情第一时间就积极响应的武汉爱心同盟，于2月4日才正式在美国注册成立为非盈利机构。机构创始人龚义涛是华中科技大学1988级校友，他激动地说：“硅谷的华侨华人都十分关注武汉的情况，在得知武汉封城的消息之后，我们觉得必须要为湖北马上做些事。”随后，得到武汉大学和华中科技大学校友的广泛关注，一支囊括硅谷科技工程师、大学教授的志愿者队伍迅速集结成立。

如何能马上筹集到国内最缺的医疗物资？龚义涛马上想起了曾在支援2008汶川地震时认识的Direct Relief（国际直接援助组织），“他们资源多，质量硬，于是我们马上表达了援助意愿，随即在武汉封城的第二天就确定了合作意向。”

美西时间1月25日下午，在筛选出亟需的医疗物资之后，“武汉爱心同盟”收到国际直接援助组织的回复，“1月27日有一架货机从加州起飞，可以免费运输支援武汉的医疗物资，询问我们能否协助完成所有的相关手续”，龚义涛回忆说。志愿者们昼夜不停，加班加点翻译外文合同，尽可能地以最快速度，准确无误地完成所有手续。

1月27日，援助协和医院的医疗物资离开仓库，准备前往机场，然而此时，国内海关的清关手续还没有完成。志愿者们只能在飞机抵达前的21个小时内完成所有手续。1月29日，在飞机降落广州白云机场前，志愿者们终于完成了所有电子通关手续。30日，2.5吨医疗物资运往武汉。

一场与时间赛跑的“跨洋接力赛”，在志愿者们的努力下，终于在1月31日下午，顺利将救援物资送到武汉协和医院。此时正是美西时间午夜12点半，美国北加州的志愿者们激动的通过视频直播收看了整个交付过程。目前“武汉爱心同盟”还在继续行动，已有3批医用物资抵达湖北防疫一线，更多的物资正在路上。龚义涛说，“武汉是我们的家，在海外的我们此时要团结更多力量来支持湖北！”

“中国有难，能做什么赶紧就做了”

段兴汉

2月15日晚，随着最后一批物资到达广州，新加坡华人作家蓉子的心终于放下了。“四批物资共299箱，再加我一箩筐的情意和眼泪，也算凑足了300件，希望迎来大地回春，人人欢笑！”蓉子说。

1月22日，她的儿子儿媳从中国回到新加坡，全家团聚过年，同时来的是国内爆发新冠肺炎疫情的消息。蓉子当即决定，发动儿子儿媳，全家齐上阵，分头采买防护衣、护目镜和口罩。

“炎阳当空，33度的天气，外面走一圈都要晕；搭计程车，戴上口罩，带着一包饼干、一罐水，真有流浪的感觉。”蓉子说，“这把年纪，已经多年没这么独自行动了。想到中国的疫情，想到那些感人肺腑的报道，我又一边眼泪流不停，一边坚强起来，伤了脚也继续往外跑！”

一个月内，他们陆续在新加坡和马来西亚买回了一批防护服、护目镜和口罩，物资总价值超过40万元人民币。

“前3批货物发出后，我以为就等着受赠方接收后来喜信了！谁料后来才知道全卡在海关。”蓉子说，“后来，我找了新加坡的相关部门，我边哭边说，你们前几天还来问我，给中国寄了什么物资，让我上报，可又为什么不让出关？”当地官员特事特办，同一天就传来喜讯：同意出关！

蓉子的第一批物资原定搭乘2月4日的航班飞往杭州。然而由于之前该航班曾经出现旅客感染新冠肺炎的情况，去往杭州的唯一一架班机被取消了，蓉子的货又被卡在机场。于是，协助蓉子运送物资的阿里菜鸟绿色通道紧急联系上海海关以及相关慈善机构，紧急实施从上海入境的方案，这批物资才顺利从上海落地，辗转运至杭州。

“中国有难，我想都不用想，能做什么，赶紧就做了，这是很自然的事。新加坡和中国，两边都是我的家！”蓉子说。

“一定等到你们来，我们才下班”

张晓洁

当地时间2月14日，荷兰阿姆斯特丹国际机场仓库里，贴有“支援中国，疫情防控”标签的纸箱码放整齐，等待着第二天被运往湖北、浙江等地。

这是荷兰青田同乡会会长舒延平经手的第7批医疗物资，包括口罩、防护服、护目镜、医用手套、消毒液、红外线体温计等。保守估计，多批物资加起来有30吨重。

如今，物资筹集完便能及时运送。半个多月前，运输却是令舒延平头疼的问题：“第一批物资在仓库里放了一周才通过南方航空运到目的地。”他意识到，需要尽快打通更加便捷的物流渠道。

荷兰中国贸易促进会会长周建波请缨分忧。作为佳成国际物流荷兰分公司股东，他提出，公司会保障物资陆地运输，并承担荷兰和目的地的仓储清关费用。然而，空中运输问题依然存在。

焦急之时，中国驻荷兰使馆经济商务参赞张国胜的一通电话了却了舒延平的心事。在使馆的安排下，航空公司免费运送捐赠物资。

2月6日的夜令舒延平最为难忘。“机场仓库晚上8点关门，可是这批物资各项手续还不齐全，物流公司无法及时赶到送货。”情况紧急，舒延平赶忙和同事一起租了两辆大货车，将12个托盘共3吨多重的货物装车。两人亲自驾驶货车，火速赶往机场。到了机场，一看表：8点01分，舒延平忐忑不已。幸好，负责对接的地面工作人员走了出来，其中一位中国人对舒延平说：“一定等到你们来，我们才下班。”

“听到‘等你’这句话，我心里一股暖流就涌了上来。灾难面前，中华儿女真团结。”舒延平感慨。他希望，政府部门不断协调，医护用品工厂加大生产，治疗药物尽早研制，“阻击疫情，需要集结更多智慧和力量。”

“我们已经‘调整’到国内时间了”

李治宏

2月5日，土耳其一架波音737-800客机在伊斯坦布尔萨比哈·格克琴机场滑出跑道，机体严重损坏，折成三截。得知这一消息，张钦伟的心提到了嗓子眼。

“当时第一反应就是，我们的货不会就在这架飞机上吧！”张钦伟是阿联酋广东商会会长，他说的“货”，是855箱运往国内救急的N95口罩，这是当地侨胞捐赠的第二批物资。

从1月27日开始，阿联酋广东商会就发起了支援国内抗“疫”的行动。作为会长，张钦伟给大家分了工，有人负责捐款，有人负责采购，有人负责运输，有人对接国内了解物资需求，还有人实时传达国内抗击疫情的最新进展。

“大家的反响非常热烈，一下子就行动起来了。”张钦伟回忆说，从沙特阿拉伯、摩洛哥、巴林到阿曼、叙利亚，侨胞们火速采购，1月27日、28日采购的第一批物资，30日就运抵国内了,“每一天都在行动，没有断过。”

可第二批物资的运输就一波三折了。先是在沙特航空、阿联酋航空、土耳其航空之间多次辗转，期间还滞留在机场数日。如今又遇到土耳其客机滑出跑道的意外。

“了解到物资安全后，我们稍稍舒了口气，但紧接着又担心机场会不会暂缓开通或者封锁起来，耽误了物资运输。”回忆当时的心情，张钦伟一连用了三个“很着急”来形容：“我们其实一直都在密切关注国内的情况，现在物资紧缺，真的很想早一点把这些口罩送回去。”

2月8日，载有第二批防疫物资的飞机在广州白云国际机场缓缓降落，张钦伟悬着的心也总算落地了。

随即，这批物资被发往湖北、广东等多家医院。“可以好好睡一觉了。这个春节其实侨胞们基本都在熬夜，以前我们的生活作息是看迪拜的时间，现在我们已经‘调整’到国内时间了。”张钦伟笑道。

“亲身经历过之后，我深深感受到，在祖国需要的时候，海外侨胞发自内心的深情。”张钦伟感慨道。目前，他一方面继续通过商会号召侨胞支援抗“疫”，一方面以个人名义开始了第三批捐赠，物资已经在2月15日通过快递运抵国内。

“尽早将这些物资送到需要的人手中”

尹 琛

接通电话的前一秒，李先秋正在与航空公司沟通，争取能尽快将新一批的防护物资运送回国。这是大半个月来李先秋一直忙碌的事情。

“物资从德国运回，需要在北京清关。之后又如何运往湖南呢？”德国湖南同乡会暨德国湘商总会会长李先秋在接受本报采访时，提出了捐赠遇到的难题——物资运输。

此前，他曾协调了多批在德医疗物资运输回国，并将这些物资定向捐赠给长沙市第一人民医院、湘雅医院等地，解了当地物资匮乏的“燃眉之急”。这背后，是李先秋及在德华侨华人的不懈努力。

“一开始，我们找乘客“人肉”将物资带回国。”李先秋回忆，运输第一批物资回国时，他发动了同乡会几百人的力量。最后找到一名从德回国的长沙游客，让他以行李托运的方式将物资带回国。但问题来了，普通乘客在飞行中只能携带一件行李，这么多物资该如何托运呢？

为此，李先秋找到了一家中国航空公司的朋友，向他请求“特事特办”。为保证这批物资顺利上机，朋友拿着相关证明向总部申请了一个多小时的航班延误。最后通过这样的方式，50多箱防护物资顺利运抵湖南。

万事开头难，有了第一次的经验，李先秋在处理后续物资运输的问题上顺手了许多。

但是，没多久，前往中国的航班停航。这下难倒了李先秋，积压在德国的大批医疗物资该怎么运回国呢？

幸运的是，国内有关部门在得知该情况后，协调了一架包机派往德国，专门负责运输这批物资。

包机来德的消息一夜之间传遍了整个欧洲。“那天晚上我一点不敢眨眼，生怕错过相关来电。”李先秋作为包机的总联络人，回忆起当晚的情景仍历历在目,“法国、荷兰、罗马尼亚、西班牙、意大利、比利时、匈牙利......各个国家的华人华侨都联系我，说他们那里有急需捐赠的医疗物资，希望搭这架包机运回国。”

“平日里交往不多的众人因为捐赠、运输物资走到了一起，大家都只想着尽早将这些物资送到需要的人手中”。李先秋如是说，“中国人的团结一心最为可贵。”这些天来，他曾熬过了许多不眠之夜，但“只要物尽其用，再辛苦也是值得的”。目前，还有一批医疗物资等待从德国运回，李先秋仍在为此奔波中。