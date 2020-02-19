当祖国需要之时，冲锋在前

吉林大学第二医院援助湖北医护人员陈雪、王珂、任锦、王安琪（从左至右）在病区。

火线递交入党申请书

正奋战在武汉一线的孙雪迪是吉林大学第二医院骨科中心护士。

接到医院紧急通知，全院各科室集结志愿者赶赴武汉一线时，已是晚上10时，雪迪4岁的儿子刚刚入睡。她披上衣服走出房间，拿起电话压低声音对护士长说：“我去，让我去吧！我是一名护士，更是一名党员，这是我的职责，也是我的使命！”

从1月26日援助湖北医疗队第一批出征起，全省医护人员踊跃参战，截至目前，吉林大学已派出7个批次539名医护人员，其中党员152人，228名医护人员火线申请入党。

1月27日，医疗队抵达武汉的第二天。在紧张的工作间隙，吉林大学第二医院成立临时党支部，16人火线递交入党申请书。

队员赵越在《入党申请书》中写道：“当祖国需要之时，必须义无反顾、冲锋在前。平时的工作中，我也看到身旁许多老同志，特别是共产党员，在面临困难、危险时冲锋在先，给我们做了很好的榜样，深深感动了我，加深了我对加入党组织的信念和渴望。”

春天到来疫情终将过去

2月17日，由第一批援助湖北医疗队治愈的第11位患者出院了。吉林大学第二医院呼吸及危重症医学科副主任杨俊玲说，这是位曾接受过肾脏移植手术的重症患者。患者郑先生则不停地说感谢，疫情结束后，他一定要去吉林看看。

看似平常告别的背后，医护人员的艰辛付出常人无法体会。正在前方奋战的共产党员陈雪，吉林大学第二医院骨科医学中心监护室护士长，忙中偷闲，写下抗疫日记，透过这些文字可以感受一线医护人员的艰辛努力和满怀希望。

“密不透气的防护服、紧紧扣在脸上的护目镜，穿在身上一次要坚持4个小时然后再更换，患者等待着我们去安抚，去救治，尽管汗透衣衫，眼眶勒得生疼，但忙碌中竟丝毫未感到时间的流逝。我相信我们终能走出去感受阳光的温暖。春天已经到来，疫情终将过去，加油！”