心怀勇气，“方舱”也是运动场

连日来，武汉方舱医院的广场舞令很多人为之动容。自如的舞步、自信的笑容，让人们看到战胜病魔、阻击疫情的勇气和信心。

运动孕育生命和活力，带来快乐和健康。当大众健身因新冠肺炎疫情被迫停滞之时，在疫情最严重的地方，一群被病毒侵袭的人们，用中国人最喜闻乐见的运动方式，跳出了最美的舞姿。这样的场景，宛如冰雪中的一朵腊梅，绽放出春的气息。

只要有一颗爱运动的心，哪里都能成为运动场。更有意义的是，武汉多所方舱医院，正是由体育场所变身而成。危急时刻，昔日的运动场及时救急，缓解了当地医疗资源紧张的局面。而在此刻，它们又承担起“本职工作”，化作舞台，承载着自强不息的生命力量。

这本是大众健身和体育产业发展的“至暗时刻”。受疫情影响，各类赛事和体育活动纷纷暂停或延期，大量体育经营性场所暂停营业，体育教育培训线下业务基本停止。这个冬天，各地的雪场提前关闭；乍暖还寒之时，多地马拉松延期举行……体育消费领域受到冲击，体育产业发展遭遇挑战。

疫情并未阻止中国人的运动热情。少出门、少聚会、待在家，并不意味着不动弹、不锻炼。这段时间，健身操、瑜伽、武术等运动项目在很多中国家庭中悄然流行，健身APP、“健身环大冒险”等游戏也颇受年轻人追捧。尽管足不出户，很多中国人仍然用各种方式锻炼身体，以健康的心态面对不期而至的“宅时光”。

可以想见，通过此次新冠肺炎疫情，更多中国人会重新审视健康生活的意义。在更加重视健康的背景下，运动健身的重要性将进一步凸显。随着疫情的结束，体育领域大规模的补偿性消费必然到来，这将为体育产业的发展带来契机、提出挑战。

例如，居家健身领域或将成为健身领域的新风口。当“宅”和“运动”两个本不搭界的场景结合在一起，有望碰撞出新的健身项目和产品，吸引更多过去不爱锻炼的人动起来。在此过程中，线上的体育培训和教育也将迎来发展机遇，数字和实体体育产业的融合将进一步加深。在疫情期间，很多奥运冠军和体育明星纷纷通过网络，分享自己居家锻炼的秘诀。在“带货网红”风行之时，指导和带动百姓运动健身的“带动网红”也将更多地走进千家万户。

身为平凡的个体，我们该如何做好防疫？坚持锻炼、保持健康就是最好的防护措施之一。身为骨肉同胞，我们该如何携手抗疫？自信微笑、陪伴医生和患者一起舞动，就是最好的支持和鼓励。