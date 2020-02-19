热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

心怀勇气，“方舱”也是运动场

刘  峣

2020年02月19日09:13 来源：人民网－人民日报海外版

连日来，武汉方舱医院的广场舞令很多人为之动容。自如的舞步、自信的笑容，让人们看到战胜病魔、阻击疫情的勇气和信心。

运动孕育生命和活力，带来快乐和健康。当大众健身因新冠肺炎疫情被迫停滞之时，在疫情最严重的地方，一群被病毒侵袭的人们，用中国人最喜闻乐见的运动方式，跳出了最美的舞姿。这样的场景，宛如冰雪中的一朵腊梅，绽放出春的气息。

只要有一颗爱运动的心，哪里都能成为运动场。更有意义的是，武汉多所方舱医院，正是由体育场所变身而成。危急时刻，昔日的运动场及时救急，缓解了当地医疗资源紧张的局面。而在此刻，它们又承担起“本职工作”，化作舞台，承载着自强不息的生命力量。

这本是大众健身和体育产业发展的“至暗时刻”。受疫情影响，各类赛事和体育活动纷纷暂停或延期，大量体育经营性场所暂停营业，体育教育培训线下业务基本停止。这个冬天，各地的雪场提前关闭；乍暖还寒之时，多地马拉松延期举行……体育消费领域受到冲击，体育产业发展遭遇挑战。

疫情并未阻止中国人的运动热情。少出门、少聚会、待在家，并不意味着不动弹、不锻炼。这段时间，健身操、瑜伽、武术等运动项目在很多中国家庭中悄然流行，健身APP、“健身环大冒险”等游戏也颇受年轻人追捧。尽管足不出户，很多中国人仍然用各种方式锻炼身体，以健康的心态面对不期而至的“宅时光”。

可以想见，通过此次新冠肺炎疫情，更多中国人会重新审视健康生活的意义。在更加重视健康的背景下，运动健身的重要性将进一步凸显。随着疫情的结束，体育领域大规模的补偿性消费必然到来，这将为体育产业的发展带来契机、提出挑战。

例如，居家健身领域或将成为健身领域的新风口。当“宅”和“运动”两个本不搭界的场景结合在一起，有望碰撞出新的健身项目和产品，吸引更多过去不爱锻炼的人动起来。在此过程中，线上的体育培训和教育也将迎来发展机遇，数字和实体体育产业的融合将进一步加深。在疫情期间，很多奥运冠军和体育明星纷纷通过网络，分享自己居家锻炼的秘诀。在“带货网红”风行之时，指导和带动百姓运动健身的“带动网红”也将更多地走进千家万户。

身为平凡的个体，我们该如何做好防疫？坚持锻炼、保持健康就是最好的防护措施之一。身为骨肉同胞，我们该如何携手抗疫？自信微笑、陪伴医生和患者一起舞动，就是最好的支持和鼓励。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn