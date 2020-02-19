企业“国家队” 抗疫勇担当

中国化工集团沈阳橡胶研究设计院有限公司员工加班生产隔离服。

新华社记者 杨 青摄

中央企业，关键时刻的顶梁柱！

组织人员驰援一线，加班加点全力保供，慷慨解囊履行社会责任……面对新冠肺炎疫情，国务院国资委和各中央企业紧急动员、全面部署，在疫情防控阻击战中贡献出央企力量，彰显了央企担当。

不讲条件，冲锋在前

央企员工争当“逆行者”“疾行者”“坚守者”

“本人是共产党员；与其他年轻同事相比，家中牵挂少；具有非典时期实战经验。本人向组织表示，随时听从组织召唤，随时准备出发参加（疫情）抗击工作。”春节前夕，得知公司将协助武汉设计火神山医院的消息，79岁高龄的国机集团建筑设计师黄锡璆便毅然提出“参战”申请。

在这场没有硝烟的战斗中，许许多多的央企员工同黄锡璆一样，不讲条件、主动请缨，圆满完成了一项项急难险重的任务。

他们中，有驰援前线的“逆行者”。

除夕之夜，中国五矿所属上海中冶医院呼吸内科护士长王燕娇接到随医疗队去武汉的通知。“作为一名共产党员，冲在最危险的第一线是我的责任。身披白色战袍，肩上责任重于一切！”王燕娇连忙收拾行李，简单向家人告别后便匆匆踏上征程。初步统计，目前有13家央企所属医院积极响应号召，先后抽调了500余名医护人员从全国各地驰援湖北。

他们中，有全速奔走的“疾行者”。

1月19日，春节将至。通用技术集团旗下中国医药的员工胡坚发现，他的手机快被打爆了，来自各地医疗机构的电话都在询问一款名叫“克力芝”的药品。此时，多家医疗机构计划用其治疗新冠肺炎患者，中国医药正是“克力芝”的全国进口和备货商。

疫情就是命令！作为医药领域“国家队”，中国医药迅速行动起来。胡坚和他的同事们一边紧急协调国外厂商增加产能，一边按照国家调度配送药品。1月22日19：02接到配送指令，首批“克力芝”从出库、清点到装车，仅10多分钟，比往常快近一小时。1月23日11：19，药物终于在跨越1200公里之后抵达湖北。这些天，正是依靠这样的高效运转、接力配送，一批批“救命药”顺利送到患者手中。

他们中，还有默默奉献的“坚守者”。

在疫情最重的湖北省，不少企业一边抗击疫情，一边抓紧生产。国家电投大别山发电公司在大年初一接到湖北省要求后，迅速组织人员重启已经停运3天的2号机组，为防疫应急提供电力保障。国家电网湖北公司安排1.7万人值守，对全省114家定点医疗机构、554家发热门诊供电设施全面开展隐患排查、24小时供电监测，确保电力供应万无一失。中国移动湖北公司组建党员突击队，投入保障人员1806人、应急通信装备147套，保障武汉市医院、政府单位等重要场所通信畅通。

不舍昼夜，全力以赴

央企在医疗、物资、保障等一条条战线上作出积极贡献

越是激烈战役，越考验战斗者的实力与勇气。

医疗卫生、物资供应、紧急建设、基础保障……疫情防控阻击战中，一家家中央企业立足各自战线，全力以赴、众志成城，吹响了勇往直前的集结号。

一家家制造企业加班加点、转产扩产，全力供应医疗防护物资。

他们与时间赛跑，加紧生产紧缺物资。

中国化工沈阳橡胶院从1月31日起，开始生产应急医疗物资隔离服，A型隔离服每天交付60套，B型隔离服正在紧急备产中，最大产能可达到860套/日；通用技术集团中纺院所属中纺新材料公司开足马力不间断生产一次性医用防护服面料，目前每日产能可满足近一万件医用防护服的生产需要；国机集团恒天嘉华非织造有限公司的一条莱芬生产线属于国际领先，331名工人迅速返岗，生产高端医疗防护品。

他们以疫情为令，主动调整生产方向。

中国石油吉林石化第一时间调整生产方案，加班生产84消毒液的主要原料次氯酸钠，月产能从30吨增产至100吨。中国石化也在全国17家炼化工厂临时改变排产计划，加紧生产医用口罩的重要原料聚烯烃，预计2月份将继续向市场投放各类医卫原材料9.5万吨，比1月增产3万吨。

在国资委的组织推动和中央企业的努力下，中央企业医疗物资重点产品日产量实现快速增长：2月11日，一次性医用口罩、医用防护服、护目镜等重点医疗物资日产量分别为2月5日的2.6倍、2.8倍、2.5倍。

一家家建设企业火速开工、夜以继日，高质高效完成建设任务。

1月23日，武汉火神山医院开建；1月25日，武汉雷神山医院开建。几天间，数百台挖掘机、推土机昼夜不停，来自中建三局等单位的万余名施工人员紧张作业。2月2日、8日，火神山医院、雷神山医院相继交付。两家医院建设推进之快，令世人赞叹。

“哪有什么‘基建狂魔’，不过是朴实善良的逆行者！”建设奇迹的背后，有施工企业的接续奋战，也离不开各家央企的鼎力协助——在火神山项目中，中铁十一局抽调近百名电焊工、钢结构工驰援；几家电信企业齐心协力，36小时内完成从查勘、规划、设计到施工、调测、开通、优化的全过程，建起一座全新的5G基站；中国电建湖北装备公司8小时内完成调货、装车、运输，将6台10箱式变电站提前1小时送达施工现场……

一家家涉及民生保障的企业努力提供优质服务、稳定社会供应。

中盐集团紧急向武汉调运食盐1000余吨，使当地库存达到近5000吨，供应稳定而充足；中粮集团建立值班制度、每日通报，全力保持湖北市场粮油副食产品库存充足……在疫情防控一线，能源、通信、运输、粮食、盐业等各领域央企为完善公共服务、稳定社会运转作出了重要贡献。

不惜代价，彰显担当

央企踊跃捐款捐物、倾情提供服务、推进复工复产

越是紧要关头，越发彰显央企的责任与担当。

全力保障药品储备供应的国药集团表示：“防护产品和免疫药品绝不涨价，保证质量！”主动承担10万多套医用防护服生产任务的新兴际华宣称：“无论面对什么样的成本困难，只要国家和人民需要就生产，不讲价！”

这些天来，一家家中央企业的一项项郑重承诺、一件件暖意善举，体现出强烈的使命感、责任感。

——慷慨解囊，踊跃捐款捐物。

招商局捐款2.1亿多元，国家电网捐款5000万元，中国移动捐款5000万元……截至2月17日，中央企业累计捐款25.65亿元。国药集团、通用技术集团还分别设立10亿元专项基金，用于疫情防控。

——发挥所长，倾情提供服务。

电信企业承诺“欠费不停机”。中国移动免费开放云视讯App会议服务功能，中国联通在IPTV和沃视频平台推出免费视频专区，中国电信为各级政府、医院、企业免费开通“天翼云会议”……三大电信运营商纷纷推出免停机、缓停机等服务，截至2月10日，累计为116.95万人次免停机、为17.48亿人次缓停机，保障疫情防控一线通信畅通。

电力企业承诺“欠费不停电”。国家电网紧急出台12条举措，对疫情防控物资生产企业实施零上门、零审批、零投资“三零”服务，对确因流动资金紧张、交费有困难的，疫情防控期间欠费不停电。南方电网也提出加强重要场所和重点区域保供电、加快满足疫情防控新增用电需求、全力支持企业复工复产、全力保障民生和企业用电、降低企业用电成本等举措。

——一手抓疫情防控，一手抓复工复产，努力保持生产经营稳定运行。

2月7日，国家电网宣布加快“三区三州”深度贫困地区、抵边村寨等电网项目建设，全面复工雅中至江西±800千伏特高压直流等一批重大项目建设；2月8日，全球在建第二大水电工程——三峡集团乌东德水电站工程再传捷报，大坝主体工程2号、14号坝段等又一批坝段浇筑到顶……近期，不少中央企业纷纷加大新投资项目开工力度，积极推进在建项目，充分发挥投资对经济的拉动作用。

在能源领域，国家能源集团在1月份圆满完成生产计划和春节保供工作的基础上，准备继续保持高位运行水平。2月份，他们将采取加大高效矿井自产、建立采购绿色通道等措施，加大运销协调力度、提高周转效率、保障合同兑现，计划供应煤炭4948万吨，其中为湖北供应煤炭106万吨。

在石化领域，中国石油、中国石化、中国海油、中化集团等企业尽全力满足各方油气需求。4家石油央企5万多座加油站正常营业，提供不间断加油服务，湖北省内的2658余座加油站24小时“不打烊”，全力保障油气供应。

众志成城，就没有翻不过的山；万众一心，就没有跨不过的坎。国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，中央企业要把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，压实责任、强化措施，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 18 版）