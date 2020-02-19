这是一次义无反顾的出征。1月25日以来，浙江省先后组建12批次医疗队、1支疾控队，派出3名专家担负国家医疗队专家组成员，共计包括呼吸、重症医学、传染、感染、急诊等专业医护人员1698名，驰援湖北一线。

这是与病魔竞逐的赛跑。截至2月15日，浙江医疗队累计救治患者4539人次，诊疗重症、危重症患者1641人次，累计出院74人。

“有绘画功底好的人吗？咱们画一些图片来跟患者交流……”2月1日清晨，浙江医疗队驻武汉天佑医院重症四组的微信群里热闹了起来。主管护师姜淑庆发起以手绘图片等非语言交流方式与患者沟通的倡议，没过多久，便得到回应。

入驻临床病房后，姜淑庆发现一些上了无创呼吸机的患者，有时想要跟护师表达需求十分困难。“用简笔画的方式传递信息，病人只要点点头就行，提升了交流效率。”

如今这本特殊的手绘册在科室里传开了，图册中涵盖冷、热、喝水、挠痒痒等患者的基本需求，它们替代着病房里的言语问候，慰藉着患者们的心。“画画不是我的特长，但是我愿意用心描绘。”尽管工作繁重，但姜淑庆总是憧憬：我们要跟病患肩并肩、手牵手，一起走向胜利的终点！

“我是一名重症医学科主治医生，我们团队中还有来自浙江省多家医院的呼吸科、感染科及重症科的副主任医师、主任医师。护理人员也都是各家医院最棒的小哥哥、小姐姐。请大家相信我们，我们有能力、有信心保障大家的安全。”

2月13日晌午，武汉黄陂体育馆方舱医院的扩音喇叭里突然飘荡起一段甜美的女声播报。嘈杂的空间顿时安静了下来，80多名患者静下心来，侧耳倾听。这个声音来自浙江省第三批紧急医疗救援队队员蒋思懿。2月9日深夜，跟随浙江省医疗队310名队员抵达方舱医院后，蒋思懿很快发现，这种为抗击疫情而搭建的新式医院，很多患者因不了解情况，很容易陷入焦虑。

既要治病，也要医心。在首日忙碌的工作后，她连夜写了这样一篇播报稿，建立起患者对医疗团队的信任。“去年5月，我曾来过武汉。除了开会学习，最吸引我的就是武汉各个美食街。等这次疫情过去，也欢迎大家到浙江去品尝美食……”

不冰冷，有温度。播报声，将患者们的思绪拉回到烟火气十足的武汉生活，重新燃起了信心。结束播报后，蒋思懿在投入紧张的诊疗之余，还挨个搜集患者们的生活需求，逐一着手解决。

得知武汉疫情后，像蒋思懿一样，许多党员第一时间报名参加了救援队。“我们是党员，是重症医学科的医生，这是责任，也是使命。武汉，我们陪你打赢这场仗。”

2月14日，集结号再次吹响。浙江省派出由浙大一院、浙大二院和邵逸夫医院共453人的庞大阵容，组成第四批援汉医疗队，他们心中锚定一个目标：打赢这场疫情防控阻击战！

踩点、改建、调试协同推进，驻扎、培训、整顿同步进行，所有队伍克服防护物资不足、工勤人员缺乏、个人水土不服等困难，全部准备工作在1天内完成。

2月15日下午4点，风雪交加中，病人陆续入院。浙大一院医护团队全线上阵，仅仅两小时，62张床位全部满员。“我们正与生死竞速，动作每快一步，病情就能好一点。”得知这批病人以中老年人为主，浙大一院院长黄河反复将“竭尽全力”四个字念在嘴边、落在行动上。

浙大二院派出了171人的医疗团队，此次他们将整建制接管华中科技大学同济医学院附属协和肿瘤中心的1个重症监护室。“这是疫情发生以来，浙江省单家医院规模最大、病情最危重的一次医疗救助。”医疗队领队王伟林说，医疗队要接管的ICU是由普通病房改建的，困难不小，但大家会迎头迎战。

截至2月16日，浙江第四批支援医疗队已整建制接管华中科技大学同济医学院附属协和肿瘤中心的2个重症病区和1个重症监护室，并收治危重患者156名。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 06 版）