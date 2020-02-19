防控着力到位 落实落细落地

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山水相连，唇齿相依。江西毗邻湖北，是劳务输出大省，与湖北经贸往来频繁，人员交流密切，疫情防控任务艰巨。江西各级党组织迎难而上，在抓落实中践行初心使命，一级带一级干，一环扣一环抓，夯实基层社会治理，着力将疫情防控工作落实落细落地。

堡垒在前沿

党员上一线

“为了乡亲们，不后悔。”在萍乡市湘东区白竺乡，曾宪荣、曾宪春连日来奔走在防控一线。兄弟俩，一个是乡卫生院党支部书记；一个是乡里的党员干部。

取舍中见品格，抉择间显担当。江西各级党组织和党员干部紧急行动、全力奋战。南昌14万多名党员干部奔赴疫情防控一线，赣州组建了4626个临时党支部，3000多名驻村第一书记投入战“疫”。1月29日，江西省下发通知，要求在疫情防控一线考察、识别、评价、使用干部。表现突出的，要表扬表彰、大胆使用，落实不力的，要严肃追究责任。目前，多起典型问题被通报，一批党员干部被问责。

谋划在先，落实在细，督促在严。1月23日，江西省委民声通道工作室推出“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”意见建议网上专题征集活动。一名网友给省委书记留言：医院中央空调系统有交叉感染隐患！次日，江西省卫健委就督促医院处理完毕。为回应网民关于治疗费用的担忧，鹰潭市将所有涉及新冠肺炎治疗的药物全部纳入医保，为定点医院、公立医疗机构先行预拨3000万元。

早防严守，打主动仗。1月24日，江西启动重大突发公共卫生事件一级响应。在南昌、九江等湖北返乡人员较为密集的防控一线，成立了共产党员突击队，党员干部带头走街入户，展开拉网式摸排。截至1月30日，就排查登记湖北入赣人员17.78万余人，其中武汉入赣人员11.88万余人，为早防严守、精准施策提供重要支撑。随即将全省100个县（市、区）分为重、较重、较轻、轻四种类型，及时发布疫情风险等级每日动态评估，风险等级升降的县区一目了然，进而精准施策。省委省政府主要领导多次不打招呼，赴疫情较重的县区现场督导防疫工作。

摸排添慧眼

防控立体化

60余万个电话号码，逐一致电核实。在毗邻湖北的九江瑞昌，农历大年初一起，县乡村干部就投入到紧张的摸排工作中，对近期出现在瑞昌的湖北地区电话号码多轮筛查比对。截至2月10日，共甄选出自湖北返乡人员有效信息5649条，全部录入大数据社会治理信息化平台，身份信息、分布情况和具体位置一目了然。通过多级预警体系和网格管理机制，实现疫情防控关口前移。

疫情大考，重在基层，难在农村。一名村民突然发烧，令抚州广昌县头陂镇山下村的独臂村医李彦紧张起来：是普通感冒还是新冠肺炎？借助“智慧村医”远程医疗系统连线县人民医院专家全面检查，排除了新冠肺炎。该系统已在抚州农村社区卫健室和乡镇卫生院推广，1600多个健康小屋，均配备红外测温仪、血氧检测仪、心电仪等设备。疫情发生后，系统增设疫情防控板块，便于村医对不同人员分类管理。

哪有一线二线，都是前线火线！江西省人大、政协和工青妇等群团组织发挥各自优势，奋战在抗疫的主战场。江西省科协组织6.2万多名科技志愿者深入基层，普及疫情防控知识。新余、吉安等地成立了24小时心理援助热线团队，对医护人员和病人及家属进行心理关怀。高安、横峰、弋阳、玉山等地将“硬核”无人机喊话与“土味”戏曲、版画等宣讲形式结合起来，深受群众欢迎。

复工稳经济

兜底保民生

65.85亿元——截至2月14日，这是江西省内银行机构累计发放的疫情防控贷款金额。2月4日，江西出台应对疫情稳定经济增长的20条政策措施，一手抓疫情防控，一手促经济稳定，随即又出台“两手抓、两促进”日常调度、精准帮扶和领导干部联点包干、激励惩处等五项制度，为稳经济保民生提供了精准的制度支撑。

党委政府勇于担当，公司企业主动作为。樟树市选派200多名干部入厂担任驻企代表，3天就为省疫情防控重点企业正康医药贷款300万元，目前全市企业返岗员工超7000人。在江西最大的医疗器械生产基地南昌进贤县，财政拨付350万元用于帮助企业购置原材料，县医疗器械行业协会党委发动党员员工带头返岗，成立了63个车间临时党支部。

500台客车能否如期交付？海外订购商一度很担心。南昌市多方协调，派出联络员上门服务，帮助百路佳客车公司于2月10日顺利复产。2月19日，首批105台客车提前交付，启程发往中东。企业出口创汇连续10年排名江西第一，如何尽快复工？上饶市帮助晶科能源公司租用了9家酒店的615间客房，作为员工临时宿舍，企业目前已恢复产能逾八成。

从细节处强化防疫，在便民中传递温暖。省商务厅推出无接触配送平台，倡导“网上购物不出门，提货不出小区村组”，部分蔬菜由农民直供，解决了销路难题。省农业农村厅、中铁南昌局等组织企业为一线防控单位捐赠果蔬，其中赣州信丰、龙南、定南等县向武汉捐赠了30万斤、价值110多万元的爱心蔬菜。

“没想到！这节骨眼儿上，能送药到家！”疫情发生后，76岁的景德镇市民华炘挺焦虑，患有高血压，每天离不了降压药，可子女在外地，自己去医院开药有风险，不出门将停药。进退两难之际，景德镇开通24小时送药热线，动员全市6家医院的医务工作者广泛参与。截至2月14日，共有223名志愿者为1295名慢病患者免费送药上门。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 06 版）