防控疫情，下好全国一盘棋

唯有集中力量办大事、走好全国一盘棋，统筹兼顾、协调联动，才能打赢这场没有硝烟的战争

这段时间，一个四川医护人员支援武汉的短视频广为流传。其中的一句话直抵人心：“汶川地震时，全国各地的救援队来支援我们四川，义无反顾，这次的疫情也是一样，所有成都医院都愿意派出自己的救援队……也算一个报恩吧。”一方有难、八方支援，同舟共济、心手相连，全国上下凝聚起众志成城抗击疫情的磅礴力量。

“疫情防控要坚持全国一盘棋”“各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度”，这样的要求，正是要形成全国各地共同防控疫情的工作格局和强大合力。从宏观来看，做好疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，也事关我国对外开放，必须从全局入手、从顶层谋划，提高政治站位、增强大局意识、强化全局观念。从执行层面来看，疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作。作为一项系统性工程，唯有集中力量办大事、走好全国一盘棋，统筹兼顾、协调联动，才能打赢这场没有硝烟的战争。

在疫情防控的关键时期，常有暖心的消息传来。山东大学齐鲁医院医疗队组织编写了一套《国家援鄂医疗队武汉方言实用手册》和《国家援鄂医疗队武汉方言音频材料》，以解决山东人到湖北听不懂当地方言的问题，其中“过早”对应“吃早餐”、“针打完了”对应“液体滴完了”等内容，让人感受到“在一起”的温情，更展现出各地方言虽不相同、但共同凝聚为中国一个整体的力量。现在，19个省份全力支援湖北各地市加强病人救治工作，延续着对口支援制度的效率，见证着一方有难八方支援的守望相助，更体现了社会主义集中力量办大事的制度优势。

“每个人的力量是有限的，但只要我们万众一心、众志成城，就没有克服不了的困难”。坚持全国一盘棋，不是全国一个样，而是根据各地疫情形势的不同分类施策，形成区域之间的分工协调、良好配合。湖北省特别是武汉市仍然是全国疫情防控的重中之重，必须把疫情防控工作作为当前头等大事，坚决遏制疫情蔓延势头。全国其他地区在做好疫情防控工作的同时，要统筹抓好改革发展稳定各项工作，为企业复工、学校开学等创造条件。坚持全国一盘棋，既要处理好整体和局部的关系，又要在变化发展中抓住主要矛盾、抓住矛盾的主要方面。统筹推进经济社会发展各项任务，才能完成今年既定发展目标。

各地区各部门必须增强大局意识和全局观念，坚决服从中央应对疫情工作领导小组及国务院联防联控机制的指挥。各地区各部门采取举措既要考虑本地区本领域防控需要，也要考虑对重点地区、对全国防控的影响。唯有跳出自己的一亩三分地，从全国视野来看当地疫情防控，才能让全国一盘棋真正发挥作用。

“坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事”的显著优势，在抗洪抢险、抗击非典、抗震救灾等考验中，让我们化危为机。如今，坚持以习近平同志为核心的党中央集中统一领导，把制度优势转化为疫情防控的治理效能，把全国一盘棋的要求落实落细，我们一定能打赢疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 05 版）