“把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓”“同时间赛跑、与病魔较量，坚决遏制疫情蔓延势头”……习近平总书记的重要指示为打赢疫情防控阻击战注入了强大信心和能量。连日来，各地各部门压实责任、凝心聚力、科学施策，汇聚起抗击疫情的强大力量。

■各地支援 保障民生

2月17日，根据湖北省请求，应急管理部会同国家粮食和物资储备局，向湖北省紧急组织调拨第三批中央救灾物资5万床棉被、1万张折叠床，用于群众转移安置和隔离观察，以及为方舱医院提供支持。截至目前，应急管理部会同国家粮食和物资储备局累计向湖北省调拨了19.8万件棉衣、棉被、折叠床等救灾物资，用于支持疫情防控工作。

在抗击疫情的关键时期，全国各地全力援助湖北、保障民生。2月18日，在革命老区广西百色市百色火车东站，载有百色社会各界捐赠的202余吨新鲜果蔬的专列缓缓启动，向湖北省黄冈市驶去。这是1月30日以来广西开行的第六班支援湖北果蔬物资直达冷链专列。此班果蔬物资将优先保障定点医院、隔离点、一线保障单位、社区居民等。截至2月18日，广西6班专列捐赠果蔬物资超1200吨。

日前，20辆满载马铃薯、番茄等各类蔬菜的运输车在宁夏固原市完成集结，星夜兼程、千里驰援，550吨农产品分别送达湖北黄冈市及所属红安县。货源组织、采摘、打包、装车……接到任务后，宁夏多地干部群众克服困难、连续奋战，确保物资按时起运、车队快速顺畅抵达湖北，有效缓解了当地农产品供应紧张的局面。

2月15日晚，满载108吨蔬菜的最后一批次5辆运输车从贵州省黔西县发车运往湖北。2月11日至15日，由粤港澳大湾区“菜篮子”工程发起，好来客集团、新又好集团、黔沃农业等联合捐赠的300吨蔬菜陆续发车运往湖北，定向捐赠孝感、麻城及黄冈三市。粤港澳大湾区“菜篮子”建设工程由全国多个供应港澳农产品生产基地组成，在广东省农业农村厅的大力支持下，工程紧急支援湖北一批蔬菜，物资全部由当地商务局接收并分发至疫情防控一线单位。

■捐款捐物 助力防控

为抗击疫情，融创中国累计向武汉市捐赠1.1亿元人民币，用于口罩、防护服、消毒液等急需物资的采购，并对一线医护人员和患者提供帮助。此外，在保证商超物资供应充足的同时，融创文旅决定对旗下运营中的文旅城商业项目所有店铺，免除1月25日至2月29日期间全部租金，缓解商家经营压力。融创服务集团近两万名工作人员坚守岗位，为服务的30余个城市、5000万平方米管理面积上的超百万业主与客户建立“安全防线”。

为全力应对疫情，1月26日，五粮液集团向武汉市慈善总会捐款3000万元，支持当地抗击疫情。1月30日，五粮液集团旗下系列酒五粮春向武汉市慈善总会捐款1200万元。在疫情防控的关键时刻，五粮液集团积极落实防控部署，向省内捐款5000万元，用于支持省内抗击疫情。此外，五粮液还组织了一批医用酒精、医用口罩等应急物资支援一线。

作为湖北本土企业，劲牌有限公司目前已累计捐赠湖北抗击新冠肺炎专项资金达1.17亿元。其中，劲牌持正堂药业按湖北省卫健委发布的疫情预防中药2号方，紧急组织生产价值不低于5000万元的中药配方颗粒冲剂。2月3日，驰援湖北神农架和恩施的药品抵达，劲牌公司用9天时间实现了预防药品湖北省全域配送和覆盖。截至2月16日，劲牌捐赠疫情预防中药配方颗粒已达270万服，惠及全省380个医疗点。

（综合本报记者丁怡婷、庞革平、王汉超报道）

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 04 版）