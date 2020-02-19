病毒肆虐 孩子的常规疫苗还打不打

如何保护孩子不受新冠病毒的感染？北京康复医院劳模健康管理中心护师范晓华对家长们提出了以下建议。

特殊时期，孩子该打预防针了，怎么办？

范晓华：适当推迟接种时间不会影响疫苗的整体预防效果，只是宝宝在延迟接种期间可能会有感染疾病的风险，家长只要在适当的时候尽快补种疫苗就可以了。有些需要连续接种的疫苗也是可以中断的，后期哪一剂迟种了，及时补上也没有问题，并不会因为暂时的中断而导致前期疫苗白种了。

另外，如果疫情期间坚持按时接种，建议家长查询接种医院电话，提前确定打疫苗医院的工作时间，问清疫苗是否有货，在确保可以顺利接种的情况下再带孩子出门。

必须带孩子出门的情况下，如何做好防护？

范晓华：一定要给孩子戴口罩！有条件的应先选择儿童N95防病菌口罩，在当下疫情物资紧缺的情况下，可以按照以下顺序选择孩子的口罩：儿童外科口罩—儿童医用口罩—一次性口罩—儿童棉口罩。在佩戴口罩的同时，如果条件允许，还可以佩戴眼镜。

不能适应戴口罩的婴儿，家长应该特别注意防护，保护孩子。如非必要，一定不要带宝宝出门；出门尽量不乘坐公共交通工具，与他人保持一米以上的距离。

另外，还要避免孩子触摸公共场合的物品，包括栏杆等，不随意揪扯口罩和眼镜。

家庭日常消毒，会不会对孩子造成影响？

范晓华：消毒的时候，建议一间一间分开进行，先让妈妈和孩子到另一个房间休息，等消毒通风完毕后再返回，这样相对比较保险和安全。

使用消毒水擦拭家具和地板以后，过一段时间再用清水擦拭一遍，避免消毒成分残留在家具和地板上。

孩子正确的洗手方法是什么？

范晓华：如果只是家庭清洁，用香皂或洗手液采用七步洗手法洗手即可，不需要用酒精特意清洁，以免破坏孩子的皮肤和肠道菌群。

在外出没有清水洗手的情况下，可以使用免洗洗手液清洁，在使用免洗洗手液的时候，家长一定要按照说明合理用量，不要让孩子吃手、揉眼睛。（宋 彬 实习记者 于紫月）