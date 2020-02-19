疫情防控举措要经得起法律检视

当前，新冠肺炎疫情防控正处于最吃劲的关键阶段，各地采取了联防联控、群防群控等防控措施。这些措施对于防止疫情发生、控制疫情蔓延意义重大，各地应以“守土有责”的责任感将相关工作做好做实。

同时要注意的是，特殊时期的非常举措固然必要，但也会给百姓正常生活带来一定不便。作为公民，有责任承受这种不便；作为管理者，也要避免极端化，依法推进各项防控措施，在做好防疫情防控的前提下，保护好公民的正当权利。

严防严控是战疫的形势所趋，但一些极端化的做法，不仅无助于疫情防控，还会影响防控工作的统筹推进。比如，部分企业复产复工正在有序推进，但在一些地方，没有当地户籍或房产证的外地人不得进入小区，一律劝返；有在当地工作多年的职工开车奔波千余公里回来上班却进不了城，只好原路返回。

特别是，不能打着防疫的旗号为所欲为，公然损害公民权益：一家三口在家打麻将，防疫人员进屋二话不说直接打砸；老人出门没戴口罩，被物业人员打得满嘴是血；防疫人员将街头菜摊的水果、蔬菜掷在地上，现场一片狼藉……这些极端个案，令人不安。

疫情防控的关键时期，依法科学有序防控至关重要。 “依法防控”要求每一个防控举措都“师出有名”，房屋租住权是法律认可和保护的权利，疫情防控能成为“废”了它的正当理由吗？不让外地人进小区，法律依据何在？不戴口罩、街头摆摊的当事人有过错，但暴力是他们该承受的吗？至于一家三口在家打麻将被上门抓获，是非不是一目了然吗？

这些措施对于防控疫情，有效吗？答案仍然是否定的。少一个人就少一分风险，将所有外地人拒之城外，对当地防控或有一定效果，但放在国家统一部署中，如此做法未免有地方本位之嫌。如果部分被推出去的外地人发病不可避免，那么，第一时间对其救助、隔离，才是负责任的选择，而推出去的结果，不过是让他们换个地方发病，这个地方仍然是：中国。从“全国一盘棋”的角度，这么做的效果恐是负面的。至于以暴力等方式公然侵犯公民权益的做法，更不可能对疫情防控产生积极作用，一旦公民对滥用的管控权力产生反感，对管控措施不再发自内心地认可和遵从，疫情防控效果难以理想，甚至有失控风险。

疫情考验管理水平，也考验公民素质。可以说，在如此重大的疫情面前，不管是管理者还是普通人，都缺乏经验，也都难免焦虑不安。不让外地人进小区等举措中，相关人员出于“守土有责”的责任感，试图采取一切可能手段“严防死守”，将本地封闭起来，以避免潜在的感染可能。责任感强是积极因素，但过分强调地方本位，却可能选择错误的路径，影响战疫大局。

与之相比，“家人打麻将被抓”等公然侵犯公民权益的事件中，个别人的非理性行为，更加令人不安。这种极端的个人行为，会在网络传播中被放大，进而对基层的防控工作带来不利影响。基层防控不容易，需要民众的积极配合，不能让个别人的为所欲为，导致不必要的冲突和情绪对立。

打赢这场疫情防控阻击战，法律是重要武器之一。在这一过程中，任何机构、个人的行为都必须经得起法律检视。那些不合法、不正当、也注定无效的、甚至以防控为名损害公民权益的做法，需要即时纠正。

李曙明 来源：中国青年报