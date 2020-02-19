宁夏银川：借互联网为患者“悬丝把脉”

目前，新冠肺炎疫情成为全国医疗机构的一场“大考”。在疫情期间，如何做到早诊断、早治疗？如何集中优势医疗资源、提高救治质量？宁夏银川借助互联网技术、依托远程会诊，实现了为可疑病例“悬丝把脉”。

“患者有明确的流行病学史，且胸部CT的影像学特征符合新冠肺炎的表现……”2月18日，银川市新冠肺炎远程会诊中心内，来自银川市第一人民医院、银川市临时急救医院、宁夏医科大学总医院心脑血管病医院、银川市第三人民医院、银川市妇幼保健院、永宁县人民医院的专家们正通过远程会诊平台视频连线，根据患者的流行病学史、化验数据、CT影像、临床症状等进行讨论，对病例进行定性，并商讨治疗方案。

对曾参与抗击“非典”，现任银川市新冠肺炎远程会诊中心专家组组长、银川市第一人民医院呼吸与危重症医学科科主任的许旺来说，这种不与病例直接接触、跨越空间限制将专家集中的会诊方式有诸多优点。

“对病例进行筛查，判断其是否为确诊或疑似病例，需多方面综合分析，因此要集中各学科的专家力量。而新冠肺炎疫情期间，不适合过多的聚集在一起，且交通有所管制，组织起来也比较麻烦。”许旺介绍，与“非典”时期的四处奔波相比，远程会诊节省了往来的交通时间，在传染病疫情期间也更加安全。

同时，许旺认为，与传统模式相比，远程会诊效果更好。“过去是拿着一个CT片子，所有专家聚在一起讨论，现在则是从云端浏览清晰立体的CT影像学资料，更便于专家进行识别。”

据了解，银川市卫生健康委于1月20日开始筹建银川市新冠肺炎远程会诊中心，该会诊中心以银川市第一人民医院为核心，融合了远程影像、远程电生理及区域检验中心的综合会诊中心，目前已纳入19家定点机构。

“准确精准的为患者制定治疗方案，是中心最主要的任务。”银川市第一人民医院院长马瑞霞介绍，该中心通过定时开展远程会诊、远程培训、方案共享、救治指导等工作，为银川市专家组的科学研判和诊疗技术指导提供平台，在保证信息安全及保护患者隐私的前提下，提升各定点医疗机构的筛查能力，助力提升基层疫情防控质量和效率。(杨迪)