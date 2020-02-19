以烈士荣誉告慰战疫英灵

广大医务工作者和其他防控人员奋战在抗击疫情第一线，他们的奉献或许少了几许悲壮和惨烈的情节，但他们中的不幸殉职者是为国家而牺牲，为他人的生命健康而牺牲，为保卫公共卫生安全而牺牲。殉职者与战场上抛头颅、洒热血的英烈在精神气质上一脉相承，授予他们烈士荣誉称号，是顺应公众意愿、合情合理合法的必然之举。

退役军人事务部、中央军委政治工作部近日联合印发《关于妥善做好新冠肺炎疫情防控牺牲人员烈士褒扬工作的通知》，要求各地各部门妥善做好因疫情防控牺牲人员烈士褒扬工作，符合烈士评定（批准）条件的人员，应评定（批准）为烈士。

疫情防控是一场短兵相接的白刃战，大量医务人员以及其他防控人员不顾个人安危，迎难而上，勇做“最美逆行者”，与病魔贴身肉搏，以崇高的人民情怀和责任担当，义无反顾地在公众和病毒之间筑起一道生命安全防线，不少人为此付出了宝贵的生命。

据国务院联防联控机制发布的信息，截至2月11日24时，全国共报告医务人员确诊病例1716例，占全国确诊病例的3.8%；6名医务人员不幸死亡，占全国死亡病例的0.4%。此外，有多名警察、社区工作者、志愿者因病毒感染、积劳成疾等原因献出了生命，永远倒在了疫情防控第一线。

与在战场上抛头颅、洒热血的英烈相比，广大医务工作者和其他防控人员奋战在抗击疫情第一线，他们的奉献或许少了几许悲壮和惨烈的情节，但他们中的不幸殉职者是为国家而牺牲，为他人的生命健康而牺牲，为保卫公共卫生安全而牺牲，这种牺牲无比伟大而崇高，永远值得我们铭记。殉职者以生命相托而舍自我的壮举，与战场上抛头颅、洒热血的英烈在精神气质上一脉相承，因此，对战“疫”中殉职者授予烈士称号，用烈士荣誉告慰他们的英灵，是顺应公众意愿、合情合理合法的必然之举。

天地英雄气，千秋尚凛然。对为公益事业而牺牲生命者授予烈士荣誉称号，事关一个国家、社会和民族的价值追求与理想道德，既是浩然正气使然，更是一个法治社会的应然之举。我国《烈士褒扬条例》第八条第二款规定，“抢险救灾或者其他为了抢救、保护国家财产、集体财产、公民生命财产牺牲的”，应评为烈士。授予新冠肺炎战“疫”中殉职者烈士称号，用烈士荣誉告慰他们的英灵，不只是弘扬和传承英烈精神的情感逻辑要求，也是法理逻辑的刚性要求。

烈士称号是对疫情防控牺牲者最高的道德评价，是以国家名义作出的人格鉴定和荣誉背书，分量至为重大。诚然，根据人社部、财政部、卫健委等部门的政策，医务及相关工作人员因履行工作职责感染新冠肺炎的，应认定为工伤，依法享受工伤保险待遇，但工伤保险待遇主要是一种社会保障，其分量与烈士待遇有明显差距。在精神层面，授予烈士称号是对牺牲者的国家告慰，是最庄重、最深刻的纪念。在具体的权益保障层面，烈属可以领取烈士褒扬金、烈士遗属特别补助金、定期抚恤金，并在公务员招录、参军入伍、升学、就业、医疗等方面享受更多保障。

“出不入兮往不反，平原忽兮路超远”。在这场没有硝烟的战斗中，对于用生命铸就阻击“疫魔”无字丰碑的殉职者，以烈士荣誉告慰他们的英灵，无论是在情感逻辑上，还是在法理逻辑上，都是天经地义。各级政府应对在此次战“疫”中殉职医务人员和其他防控人员，依法授予他们烈士荣誉称号，并通过这种旗帜鲜明的褒扬，凝聚起万众一心阻击疫情的澎湃动力，赢得疫情防控阻击战的最后胜利。

当前，疫情防控到了最吃劲的关键阶段，我们要以战疫英烈为标杆，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情给人民群众生命健康和公共卫生安全造成的损害降到最低，以坚决打赢疫情防控阻击战告慰烈士英灵。