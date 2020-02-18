专家谈“疫情下的实验室管理和生物安全防护”

当前，新冠肺炎疫情防控工作正在持续推进。战胜疫情，需要全社会的协同努力。人民网·人民健康推出“科学防控，战胜疫情”系列访谈。

2020年2月19号（周三）15:00-16:00，武汉市中心医院检验科主任卢忠心、华中科技大学同济医学院附属同济医院检验科彭静博士进行直播访谈，在线讲解疫情下的实验室管理和生物安全防护知识。访谈将在人民健康APP、人民好医生APP同步推出。

专家简介

卢忠心，医学博士、主任技师、教授，博士研究生导师，武汉市中心医院检验科主任，武汉市肿瘤研究所副所长。

擅长：分子生物学检验，肿瘤的分子诊断。

彭静，副主任技师，华中科技大学免疫学博士，现就职于同济医院检验科分子诊断组，从事感染性疾病的分子诊断工作，并承担临床和技术咨询。

擅长：熟悉病原微生物的免疫和分子诊断技术及其质量控制，对嗜肝病毒的致病机制、少见检测结果模式的临床意义以及诊断方法的优化等方面有较为深入的研究。

病毒样本采集和运输过程的防护举措

对于发热状态的一般患者，采集者须采用二级生物安全防护。对于疑似患者和确诊患者，采集者须采用三级生物安全防护。要求患者佩戴口罩或其他呼吸屏障，避开患者咳嗽、呼吸道诊疗操作等时刻。样本采集后最好置于两层一次性密封袋内密封。采集后的抽血针、棉签等应严格按照要求，放入相应的医疗锐器或废物箱。样本院内运输应按照相关要求执行，放入两层一次性密封袋内密封，由专人运送入实验室，确认装箱前有消毒环节，参与运输的人员应严格做好防护。