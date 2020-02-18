农业农村部：水产养殖季节性很强 多措并举促进全面恢复生产

人民网北京2月18日电 （记者许心怡）18日下午，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况召开新闻发布会。农业农村部渔业渔政管理局副局长江开勇表示，水产养殖有很强的季节性，春季是池塘修整、苗种繁育、生产资料收储等养殖生产准备的重要时间节点，南方地区比北方地区的时间更为紧迫。疫情发生以后，为稳定水产养殖的生产，保障水产品的供给，农业农村部门积极开展了相关的工作。

江开勇强调，一是组织做好春季的水产苗种生产，督促地方渔业部门动员各级水产原良种场积极开展苗种繁育，增加水产苗种的供应量，加强供需信息服务和调度。二是推动落实国务院联防联控机制的有关政策，畅通饲料、水产苗种等生产物资以及水产品的运输，积极推动解决水产品的压塘问题。三是加强春季养殖生产的指导。2月上旬，农业农村部组织专家编写并印发了《春季水产养殖技术操作指南》，要求各地组织科研力量，充分利用信息化手段推广健康养殖模式，各地也在积极行动，因地制宜的开展养殖生产的指导工作。