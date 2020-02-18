农业农村部：全国已有6384家饲料企业开工复产 开工率达到66%

人民网北京2月18日电 （许晓华）今日，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况举行发布会。针对新冠肺炎疫情发生以来，由于交通受阻，畜牧业生产中出现了饲料紧缺问题。农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，农业农村部已会同国家发改委、公安部、交通部等相关部门，连续出台了四个有针对性的文件，明确不得拦截畜禽运输车辆，不得拦截饲料运输车辆等“五个不得”的要求，对设卡限行，阻断交通的做法进行了规范和纠正。另外，农业农村部组建工作专班，回应群众关切，凡是打来的电话，都点对点抓好落实。

杨振海介绍，目前，从每天调度情况看，强制停工停产，省际之间运输不畅，大宗原料严重短缺等问题基本得到解决，返工工人短缺、运输最后一公里等问题也明显缓解，饲料生产和经营秩序正在加快恢复，一些大型饲料企业基本已经恢复了正常。截至2月17日，全国9711家饲料企业，已有6384家开工复产，开工率是66%。但是企业开工率与常年同期相比还是有一定的差距，常年的开工率超过90%。

杨振海表示，下一步，将大力推进解决饲料行业面临的新问题，促进饲料加工企业全面复工复产，保障养殖企业饲料不断供，为肉蛋奶供应打牢物质基础。