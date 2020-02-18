热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

农业农村部：压实“菜篮子”市长负责制 打通生产供应堵点

2020年02月18日16:22 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月18日电（王国菁）18日，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况举行新闻发布会。会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，农业农村部专门设立“菜篮子”产品保供组，按照国务院联防联控机制生活物资保障组的统一安排落实各项工作。

潘文博介绍，一是加强统筹调度。多渠道、多层次调度生产情况和存在的问题，针对当前一些地方存在的设卡限行、阻断交通、阻碍“菜篮子”产品出村进城等突出问题，推动出台并贯彻落实国务院联防联控机制《关于压实“菜篮子”市长负责制做好农产品稳产保供工作的通知》，会同有关部门努力逐项打通制约“菜篮子”产品生产供应的堵点难点。

二是加强指导服务。组织专家制定发布蔬菜技术指导意见，分区域、分品种开展技术指导，同时做好气象灾害防御和病虫害防控。

三是搞好产销衔接，组织协调广西、海南、山东、河北等蔬菜主产区与武汉等重点城市、重点地区建立“一对一”保障机制，利用网络平台发布2700多家农民合作社蔬菜供应信息，在“国务院客户端”这个平台上上线查询服务，促进产销对接。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn