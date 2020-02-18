农业农村部：压实“菜篮子”市长负责制 打通生产供应堵点

人民网北京2月18日电（王国菁）18日，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况举行新闻发布会。会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，农业农村部专门设立“菜篮子”产品保供组，按照国务院联防联控机制生活物资保障组的统一安排落实各项工作。

潘文博介绍，一是加强统筹调度。多渠道、多层次调度生产情况和存在的问题，针对当前一些地方存在的设卡限行、阻断交通、阻碍“菜篮子”产品出村进城等突出问题，推动出台并贯彻落实国务院联防联控机制《关于压实“菜篮子”市长负责制做好农产品稳产保供工作的通知》，会同有关部门努力逐项打通制约“菜篮子”产品生产供应的堵点难点。

二是加强指导服务。组织专家制定发布蔬菜技术指导意见，分区域、分品种开展技术指导，同时做好气象灾害防御和病虫害防控。

三是搞好产销衔接，组织协调广西、海南、山东、河北等蔬菜主产区与武汉等重点城市、重点地区建立“一对一”保障机制，利用网络平台发布2700多家农民合作社蔬菜供应信息，在“国务院客户端”这个平台上上线查询服务，促进产销对接。