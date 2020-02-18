农业农村部：湖北武汉蔬菜价格保持稳中略跌走势

人民网北京2月18日电（王国菁）18日，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况举行新闻发布会。会上，农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳表示，新冠肺炎疫情发生后，农业农村部第一时间加强了农产品市场运行监测工作，启动了“菜篮子”产品价格日报制度，重点调度了武汉等地市场动态。

宋丹阳称，湖北武汉蔬菜价格在2月初短暂上涨后，保持稳中略跌走势。2月14日武汉白沙洲市场19种蔬菜均价为每公斤5.56元，比前一交易日下跌1.8%。

宋丹阳介绍称，从全国情况来看，重点“菜篮子”产品市场供给总体充足，市场运行基本平稳，市场价格有涨有跌。春节以来，猪肉批发均价小幅上涨后稳定在每公斤50元左右。

“2月17日，全国批发市场猪肉均价为每公斤50.8元，比春节前（1月23日前）涨7.6%。”宋丹阳表示，蔬菜价格小幅波动，2月17日重点监测的28种蔬菜均价为每公斤5.83元，比春节前涨7.2%；水果价格变化不大，2月17日重点监测的6种水果批发均价为每公斤5.65元，与春节前持平略跌；鸡蛋、鸡肉价格偏弱运行，都比春节前有所下跌。

宋丹阳表示，受疫情影响，部分地区一些蔬菜、水果、畜禽及水产品生产流通和消费受阻，价格出现一定的波动。农业农村部将组织地方农业农村部门引导有关协会和企业开展产销对接和营销，畅通流通渠道，努力将疫情影响降到最低。