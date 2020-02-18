农业农村部：做好三件事 确保家禽产品市场供应

人民网北京2月18日电 （许晓华）新冠肺炎疫情对我国的家禽业影响有多大？今日，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在国务院联防联控机制举行的发布会上表示，当前，正值家禽补栏的关键时期，如果疫情持续下去，可能会对第二、三季度的禽肉、禽蛋市场供给带来一定的影响。对此，农业农村部将会同有关部门加大工作指导力度，加快恢复家禽正常的生产经营秩序，努力减少损失，确保家禽产品市场供应。

杨振海表示，将继续做好以下三件事：

一是加强对家禽企业的支持。加强信息引导，帮助养殖户恢复信心，及时补栏增养，争取将保供贡献大、行业占比高、受影响程度深、急需国家金融支持的大型重点企业，列入国家专项贷款和贴息支持的范围。

二是畅通活禽销售渠道。按照依法依规、分类指导、加强管理的原则，协调有关部门实行活禽交易市场分类管理，组织屠宰企业与家禽养殖场户进行对接，实行集中屠宰上市，确保活禽不压栏。

三是加强技术指导和服务。充分发挥行业协会和国家蛋鸡、肉鸡、水禽产业体系的技术优势，创新服务的方式方法，指导养殖场户提高饲养管理水平和生物安全防护水平，多渠道协调解决饲料短缺、种禽种苗的运输难题、禽产品销售不畅等问题，推动家禽业加快恢复，更好地发展。