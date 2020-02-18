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农业农村部：防疫情保春耕 全力打好小康之年农业丰收攻坚战

2020年02月18日15:58 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月18日电 （记者许心怡）18日下午，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况召开新闻发布会。农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，农业农村部按照中央的决策部署和国务院常务会议的要求，一手抓疫情防控，一手抓春耕备耕，下发了不误农时抓好春耕备耕的通知，有针对性地提出了8条措施，向广大农民朋友发出了公开信，动员农民防疫、春耕两不误。

潘文博指出，受新冠肺炎疫情的影响，今年的春耕备耕遇到了一些新情况新问题，主要有三个问题：一是部分农资企业尚没有复工复产，当前不少地区农资企业开工需要当地疫情防控指挥部的批准，加上工人、技术人员不能及时到位，企业正常的复工复产率比较低。二是农资到村到店难。目前种子、化肥、农药等农资供应总量是够的，但这些农资运销最后一公里受阻，难以进店进村。有的地方反映，农药的经营门店备货量不到往年的一半。三是正常的农事活动受到了影响。一些地方农村防疫搞一刀切，甚至封村堵路，禁止农民下田，也禁止农机上路，比如春茶要采摘了，蔬菜要采收了，这些农事活动都无法正常开展。特别是当前农业用工贵、用工难问题也比较突出，也影响了一些规模经营主体的正常农事活动。

针对当前存在的问题，潘文博表示，农业农村部将分类分区精准施策，按照农时农事活动，从南到北排出春耕备耕的工作安排，落实差别化防控疫情的要求，指导无疫情或者疫情较轻的地方不误农时抓好抓紧春耕备耕，环环紧扣，一个区域一个区域地推进，一个作物一个作物地落实。同时，把化肥、农药等农资纳入国务院联防联控机制生活物资保障范围，列入复产复工重点企业名单，支持点对点地开工，点对点地运输，保障重点地区春耕备耕用肥用药的需要，全力打好防疫情保春耕夺小康之年农业丰收的攻坚战。

(责编：刘卿、崔元苑)


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