农业农村部：鼓励各地对蔬菜规模经营主体用工给予适当补贴

人民网北京2月18日电 （许晓华）今日，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况举行发布会。会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博在回答记者提问时表示，农业农村部、商务部、交通运输部都是生活物资保障组的成员单位，这些单位已经联合或分别采取了一系列措施，下一步将加强部门配合，指导各地明确责任分工，加强协调推动，保障菜篮子产品的顺畅供应。

一是组织主产区及时把成熟的蔬菜采收上来。针对当前蔬菜生产用工难、用工贵问题，指导各地在做好疫情防控的前提下，组织农民和各类新型经营主体开展互助合作、互换用工、错时错峰作业。同时，鼓励各地对蔬菜规模经营主体用工环节给予适当的补贴，优化务工人员管理流程，点对点输送务工人员。

二是推动各项措施落细落实落到位。通过设立公开电话，畅通问题的反映渠道，广泛听取各方意见，点对点地调度了解情况，及时发现存在的问题，第一时间反馈有关部门和当地政府，一个问题一个问题地推动解决，努力把蔬菜稳产保供各项政策措施落实好。