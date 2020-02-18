“病毒无情，抗癌有爱”全国知名肝癌专家关爱患者在行动

近日，由找药宝典、国际肝胆资讯联合中国医药教育协会疑难肿瘤专业委员会，君实生物支持共同开展了“病毒无情，抗癌有爱”关爱肝癌患者大型公益活动。活动自2月10日起，邀请复旦大学附属中山医院肝外科孙惠川教授、史颖弘教授，施国明教授，海军军医大学第三附属医院（东方肝胆医院）王葵教授、吴东教授、袁振刚教授等近20位专家以及东方肝胆医院肝胆肿瘤MDT团体，北京协和医院肝胆外科赵海涛教授，中山大学肿瘤防治中心郭荣平教授、赵明教授及顾仰葵教授等共计全国超过100名知名肝胆肿瘤专家，为肝胆肿瘤患者提供免费在线咨询，并举办多维度、多形式的患者教育活动。截止至2月16日，累计共举办超过40场在线答疑和咨询，50余位专家参与，逾32545人次观看，观看总时长累计348496分钟。

“肝癌中晚期治疗复杂，需要持续地根据医生的治疗方案系统治疗或随访。疫情给癌症患者带来了很多就医麻烦，我们鼓励癌症患者在线上问诊平台先了解自己的情况，与医生讨论及评估后，如果有必要出门就医也无需过度紧张，做好防护措施，切勿贻误病情。” 复旦大学附属中山医院肝肿瘤外科主任孙惠川教授表示。

此外，活动还将为病情复杂、急需咨询的患者设立肝胆肿瘤MDT团队联合问诊。海军军医大学第三附属医院（东方肝胆医院）王葵教授以及袁振刚教授表示，“肝胆肿瘤患者的治疗需要涉及肝胆外科、肿瘤科、介入科、放射介入科等诸多科室，MDT形式能全方位地帮助患者分析病情、解答疑惑，最大限度减少患者的误诊误治，提高诊治质量，增加治疗方案的可选择性、制定最佳治疗手段。联合直播问诊即能解决患者的燃眉之急，也减少患者不必要的就医过程，避免交叉感染，为控制疫情尽一份力。”

据悉，本次公益活动将开展170余场，招募全国多省市患者，凡病理诊断为肝胆系统肿瘤（肝癌、胆管癌、胆囊癌等）的患者均可报名参加，线上提交自己病情疑问，获得专家专属答疑。

为支援湖北，聚焦疫情一线，活动将于2020年2月21日-23日开设湖北专场，特别邀请复旦大学附属中山医院副院长周俭教授，中国医学科学院肿瘤医院副院长蔡建强教授、中国科学技术大学附属第一医院执行院长刘连新教授，中国科学院大学附属肿瘤医院副院长邵国良教授、中山大学肿瘤防治中心肝脏外科主任陈敏山教授、中山大学肿瘤防治中心微创介入科范卫君教授、海军军医大学附属东方肝胆外科医院沈锋教授、解放军总医院肝胆外科主任刘荣教授等20余位全国知名肝胆肿瘤专家，为湖北肝胆肿瘤患者提供为期3天的免费在线问诊，帮助和支持患者抗癌。同时，也为战斗在疫情前线，来自各行各业的“逆行者”家属们开设特别通道，优先处理诊疗方面的各种疑问，共度疫情难关。在此期间，湖北肝胆肿瘤患者可通过海报二维码、关注国际肝胆资讯微信公众号等方式报名参加。