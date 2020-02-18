坚守一线，他们一个也不少

这次疫情爆发后，家乐福北京双井店全方位展示了优秀独立团结奋取的精神。

杂货

小时工、员工、促销员一个都没少

如果问这次春节最缺什么？人，毫无疑问最缺的就是干活的人啊！可是双井店，14课，最繁重的部门，员工、促销员一个都没少。为什么？因为孟凡甲，家乐福双井店14课课长。

在疫情刚有苗头，他就退掉了带着父母一起回老家的车票，坚守岗位给部门所有促销员开动员会，调整促销员休假时间，以保证部门正常运转，从而能更好的为顾客服务。直到现在，他的团队也是全北京坚守一线促销员人数最多的，因为他始终与大家在一起。

自疫情爆发以来，他始终驻守一线，保证团队每个员工，每个促销员都有口罩、手套，还主动自掏腰包为所有促销员派发护目镜，板蓝根冲剂等防护药用品。他每天都会告诉大家，“咱们健健康康来上班，平平安安回家去。”促销员私下都说，跟着这样的领导干，幸福。

孟凡甲不仅对促销员无微不至的照顾，对同事更是如此，只要有因为疫情不能上班的同事他都主动放弃自己的休息，冲到一线。他对自己的评价就是：我希望自己是有价值的！

张晨露 ，12课小时工，为人踏实肯干，朝批仓大仓，每天到货几十拍，拉货整库，库房收拾的干净利落，经常忙的忘记吃午饭。本来计划春节前回家，但是他把早走的机会留给了别的同事，疫情爆发后，他说正好，店里缺人，自己可以多干点。

就这样，他把4岁的女儿留在家里，由父母照顾，自己和媳妇一起奋战在一线，一直坚守着自己的岗位。

安保

预防是最好的风险控制

于江，家乐福双井店防损部经理，疫情刚有苗头，他就做了万全准备，为防疫物资做了充足准备，同时又率先开始每日为门店员工测体温，安排保洁加强消毒。每日第一个到店，每日最后一个离开。

从春节前到现在，两个多月无休，忙完自己手里的工作，又冲到电商部门去支援，一干就是一整天，经常忘记吃饭，整个人明显瘦了下去，但是他说，“我是店里的保卫者，我要保护我们店和店里的每一个人。”

收银

所有防护设备一应俱全

疫情的爆发，改变了生活很多既定的节奏！苏丹，家乐福双井店收银助理。1月20日上午，三楼化妆品款台出现问题呼叫收银助理，苏丹听到后急匆匆冲到楼上，由于着急一脚踩空只感觉左脚一歪一阵钻心的疼痛，心里感觉不好脚被扭到了，但想到化妆品台有问题没容多想多想赶紧一瘸一拐的挪到化妆品款台把问题处理了，因为工作人员少，她一直坚持到下班，才让老公送到医院检查，左脚面软组织挫伤，脚面都肿了起来，医生建议她休息，但她说：“现在是春节高峰，收银线需要我，收银团队更需要我。”

紧接着疫情爆发，收银部门与顾客接触最多，感染的风险性最高。有的同事因感冒只能暂时休息，苏丹每天拖着伤脚坚持上班，给收银员开例会，带领员工给收款台消毒。她家距离双井店很远，上下班要三个多小时，但是她用自己的实际行动成为一名当之无愧的“逆行者。”

王凡，双井店一名普通的金库员工，同事们都亲切的称呼她“胖姐”，一听到有人叫“胖姐”，王凡的脸上总是洋溢的灿烂的笑容。

春节前收银部新上的现金缴款项目在双井店试运行，胖姐就开始总结经验，反复的给收银员培训，指导别的店金库如何使用新系统。春节期间大宗支票增多，胖姐总是尽可能的满足部门和顾客的需求，有的顾客着急，胖姐就亲自去银行帮助顾客存支票，缩短顾客出货时间。春节高峰期，金库的同事病了，胖姐停休顶上，保证收银部门的正常运转， 紧接着疫情爆发，在这个需要人员的时候，胖姐毅然而然的站出来说：“我身体好，我不需要休息，我可以。”

随着疫情发展，门店对防护用品需求增大，她想尽各种办法为收银员准备一次性手套，消毒水等等，并告诉大家如何使用，每台坚持为办公室消毒，询问生病的同事。用自己的实际行动感染身边的每一个人。

杨玲，双井店一名收银助理，每天在收银线穿梭帮助收银员和顾客解决问题，高峰期有的收银员吃不上饭，杨玲总是先替别的员工休息，然后自己匆匆吃口饭又在银线忙碌。

她自己的孩子刚上小学，每天只能靠公公婆婆帮助接送，女儿总是问妈妈要放寒了能带她回云南老家吗？母亲看着可爱的女儿欣然应允过年后休假带孩子回家，可是疫情爆发，杨玲毅然决然的选择放弃休假，主动要求上班，她告诉女儿，现在单位更需要她，多一个为顾客服务就减少顾客在店里等待的时间，减少一份风险。每天在收银线告诉收银员要注意防护，带领员工为机台消毒，始终坚守在自己的一线岗位。

生鲜

王国祥，家乐福双井店生鲜组22课蔬果课长，一个在家乐福工作了11年的老课长。

疫情爆发，蔬菜需求量暴增，超过历史三至四倍，王国祥主动取消了已定的年假，每日加班加点工作，双井店初五那天的蔬菜订货量高达18吨，没有人退缩，他们坚持迎难而上，打破常规，安排夜间收货，分车收货，然后他还带领员工一起卸货、拉货、上货、补货，工作强度之大，超出想象。可就在这样情况下，只要有空，他们就去支援O2O拣货，只为了能让顾客一直喜欢双井店！

范艳娜，家乐福双井店熟食课的一名员工，日常工作中尽职尽责地做好本职工作。

春节期间放弃了回家探亲，看望老人和孩子的机会，坚守自己的岗位在一线。疫情爆发，线上业务激增但人员不足，她放弃了上午休息的时间，加入了O2O捡单子的队伍，快速熟悉每种商品的位置，争取更快的完成每一个订单。

面对部分商品缺货的情况，她耐心与顾客进行沟通，力求服务好每一位客户。无论什么时候接到顾客的电话都会第一时间去协助进行沟通，哪怕是短暂的用餐时间，也会撂下饭碗先解决顾客的需求。她说：每天都很累，但是看到顾客满意的反馈，很知足。累并快乐着。

李秋芳，24课一名员工，平时工作认真负责，踏实肯干，经常默默无闻自愿加班，不但执行力强而且工作配合度也好，有积极向上的工作心态，能完成领导安排的各项相关工作。

在疫情防控期间，始终坚守一线，她的小坚持，就是我们的大感动！

客服

马成凤，双井店一名客服助理。服务中心主要负责帮助顾客退货给顾客解决问题和客诉，看似平凡，但其实要承载来自顾客的很多怒气、恶语和不理解。但是马成凤总是用自己温柔和耐心帮助顾客解决每一个问题。

疫情爆发后，马成凤不顾家人的反对，每天坚守在工作岗位，她自己的父亲前年开始一直卧病在床，母亲除了照顾父亲还有弟弟刚满月的孩子，自己也有年迈的婆婆和上学的孩子，她同时承载照顾两个家庭的重担，但她一天没有休息，每天在服务中心为顾客提供消毒用品，并坚持为服务台消毒，她总是鼓励员工做好防护，坚守岗位。相信我们大家的努力一定能够战胜疫情！

百货

宋杰，家乐福双井店百货处处长。疫情期爆发后，他就一天没有休息，百货品类多，人手少，同时还要支援O2O拣货，他能做的就是始终冲在最前方，随时帮助每一位员工和促销员，本来患有痛风关节炎的他，始终没有停下他在卖场奔跑的脚步，只为大家能少走几步休息一下！

纺织

王雪斌，家乐福双井店纺织处62部门课长，疫情爆发后，为了门店，他把孩子留给老人照顾，自己始终扑在一线上。有人身体不舒服，他顶上来；有人家里有事情，他来替班；无论何时，他总是在店的那一个。因为他的主动承担，因为他的无私奉献，他们团队始终“斗志昂扬”。