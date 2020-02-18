平凡也伟大，致敬超市“逆行者”

一场突如其来的疫情，改变了很多生活既定的节拍，很多的行业因为疫情暂时停下了节奏，但是在这场没有硝烟的战争中，为了民生保障，超市成为最平凡却伟大的“逆行者”。

为了一句保民生，他们放弃了团圆

王秀平，家乐福方圆店一名普通收银员，为了驻守一线放弃回老家看望父母和孩子，始终坚守一线；

郝丽容，家乐福方圆店一名普通收银员，为了驻守一线，结束四个月产假第一时间返回一线，每日往返30余公里，一日未曾间断；

李霞，家乐福四元桥店一名普通收银员，退掉自己休假的机票取消自己的休假返回一线支援；

为了一句保供应，他们放弃了睡眠

高震，家乐福北京通州店生鲜处长，日收货十余吨，最高纪录连续25小时未休息；

赵闯，家乐福北京马连道生鲜处长，父亲生病住院，他没有请假，甚至为了看守广场上的货品独自在车内守夜；

赵真，石家庄柏林店普通员工，每日做三个小时公交上下班一日未曾中断，时间更短的时候就在门店附近网吧将就一晚。

庄志双，石家庄勒泰店普通员工，娇小玲珑的她为了收货、补货，连续17个小时没休息，成为名副其实“女汉子”；

为了一句保稳定，他们连轴转

蒋楠，家乐福北京马连道店店长，连续两个月无休，春节期间更是扎根一线，哪里需要在哪里，作为“最熟练”拣货员，最高纪录日步行四万余步；

张航，家乐福方圆店杂货课上，家里老人生病去世，他一日未曾离开岗位，因为他说“我休不休也不差这几天。”

陈海关，家乐福中关村店蔬果课普通员工，作为一个北京人整个春节期间没有回家，因为卖场真的离不开人。

为了一句抗疫情，他们“一个也没少”

家乐福双井店，整个春节期间，全体员工和促销员、包括小时工一个也没少，集体在岗驻守一线，并精神十足的服务顾客；

家乐福安全管理部每日为16万余顾客测量体温，为四万余只购物篮定时消毒，没有遗漏；

家乐福天津河东店始终驻守一线，下雪天他们想到的是扫雪方便顾客，雪后他们也不忘堆个雪人鼓励自己。

在疫情当前，所有人一直坚持、一直努力，只为那句“保民生、保供应、保稳定。”

守望相助，共克时艰。当得知就近医院需要采购零碎物资，家乐福四元桥店成立专门团队服务医院，经常是送几根头绳，几条毛巾；当涿州医院、天津三潭医院的医护人员需要速食食品时，家乐福属地门店再次捐赠了急需物资；当北京市某福利院为孩子们口罩发愁的时候，家乐福又快递去了免费的口罩……

一点点一滴滴，就是这样微小的一件件事，却让每个家乐福人用尽全部的力量和爱去付出，因为我们坚信，此“疫”必胜，我们有爱一定会赢！