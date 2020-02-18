“到家服务站”进社区，体验的不仅是零接触购物，还有满满的爱

一场疫情，改变的不仅仅是生活，当我们为了控制疫情，尽量“宅”在家的时候，家乐福新版小程序全新上线，就为了更好的服务顾客。

2月17 日上午，家乐福北京鲁谷店店长带着他的团队，走入了家乐福鲁谷店附近的社区，店长说：“我们门店在这儿，就要服务好周边社区。春节前，我们和苏宁小店一起来给老人们家里做的消毒清洁，节后，老人们行动不便，我们就多发挥我们所长，给老人们多送日常需要的蔬菜，同时也在社区设立我们的‘到家服务站’，社区内居民如果不想出门，可以一键下单，我们就会把菜送到社区的服务站，全程零接触。”

自疫情爆发以来，家乐福始终驻守一线，坚持“不打烊、不断供、不涨价”的三不原则，更为了进一步服务好市民，更新了小程序，提供“到家服务”，方便顾客通过各个渠道购买商品，真正实现“足不出户，一键全购”。

无独有偶，家乐福北京中关村店也带着“到家服务”走进海淀南路南社区，并正式成立“到家服务站”。这个辖区内共有居民2100户。家乐福中关村店店长此前曾多次走访社区，和社区主任、主席等深入沟通。

在疫情期间，为了更好的保障居民购物安全，让社区居民体验“零接触式购物”，为社区居民设置了家乐福到家服务站，并在各个门栋张贴了家乐福线上购物的宣传资料。社区居民可以选择家乐福小程序，苏宁小店，苏宁购物app一小时达。同时，也可以在到家服务站咨询其他相关到家业务。

家乐福中关村店为社区提供便利服务的同时，也不忘关心社区孤寡老人和社区的防疫工作，到家服务站还为社区送去了饮用水、消毒液和一次性手套，为社区孤寡老人送去的大米牛奶和纸巾。