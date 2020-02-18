恢复期血浆治疗已有一例患者出院

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部生物中心副主任孙燕荣透露，采用恢复期血浆治疗的患者中有一位已经出院。

目前，我国仍有重症患者1万余例，临床上迫切急需有效治疗手段降低重症患者的病死率。孙燕荣表示，恢复期血浆治疗是一项古老而又创新的急救措施之一，在近十几年的突发传染病中得到应用。科研攻关组在1月22日紧急设立的第一批科研应急项目中，就将恢复期血浆的制备工作纳入到立项支持。作为该科技应急专项的承担单位，中国生物紧急在武汉启动部署，2月1日已采集到第一份恢复期患者血浆，2月9日第一位重症患者在武汉江夏区第一人民医院接受了治疗，在接下来的一周，有10位患者陆续接受治疗。“现在治疗的患者中有1位已经出院，1位已经可以下地行走，余下的几位患者都在康复期间，我们也会密切关注临床进展。科研攻关组还会对恢复期血浆治疗手段进行预期疗效和风险评估，我们也会及时跟踪、及时研判。”孙燕荣说。

孙燕荣表示，当前，对于重症治疗，临床研究显示恢复期血浆具有安全性和一定疗效，这是一项牵动全社会的系统工程，需要政府、医院、企业、医务人员、康复者协同配合，才有可能在短时间内发挥救治重症患者的最大效果。未来，科技部将和国家卫健委通力协作，大力推动这项工作能够在临床上广泛应用。

“在这里，我想由衷感谢第一位献出300毫升血浆的女士，也由衷感谢所有献出血浆的康复者，因为他们的付出为重症患者临床救治提供了有力的武器，也是因为他们的付出，为正在生命线上挣扎的重症患者带来了新的希望。”孙燕荣说，目前，治愈患者已经超过万例，希望更多的康复者伸出手臂，捐献血浆，爱心接力、让生命接续。只要全社会共同努力，一定能战胜疫情！

“在即将修订形成的第六版诊疗方案中，我们还将细化相关内容。”国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，康复者恢复期血浆治疗，其实就是利用康复者血浆中一定滴度的病毒特异性抗体，来降低患者体内病毒含量，从而达到治疗预期。

患者刚刚痊愈时采集血浆会不会影响健康？

北京大学第一医院主任医师王贵强：只要病人恢复了，达到了出院标准就可以采集血浆。血浆采集是单采浆的手段，也就是说，把血浆取出来后，会再把红细胞、白细胞、血小板等回输回去，采集血浆200至300毫升，大约在一两周以后，献血者的血浆就完全恢复到原来的情况。（记者 刘欢 任敏）

热点回应

采集血浆和平时献血有什么区别？

王贵强：第一，对象不同，只有新冠病毒感染后痊愈的恢复期病人才能作为供血者，因为只有病人的血浆里才有综合抗体，可以达到有效治疗新冠病毒感染的作用。

第二，仅采血浆，不采全血，其他的红细胞、血小板等还会给病人回输回去。

第三，除了要做乙肝、丙肝等传染病常规检测外，还要做新冠病毒核酸检测，治愈后的病人核酸检测结果都是阴性的，但是献血之前还要再次进行检测，保证没有新冠病毒感染的情况才能献血。有条件的单位要检测新冠病毒的抗体，综合抗体滴度越高，救治效果更好。