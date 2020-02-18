劲牌3天赶制2万服“肺炎1号”中药战疫情

记者从劲牌公司获悉，由劲牌公司赶制的2万服治疗方中药配方颗粒，免费送往全省50个治疗点，可同时惠及近4000人。

据介绍，11日由湖北省防控指挥部科技攻关组推荐，湖北省中医院巴元明等专家研制的组方4（即湖北省中医院“肺炎1号”）正式公布。该药方治法为“和解少阳，化湿解毒”，是由柴胡、黄芩、法半夏等13味中药制成的颗粒剂，应用于全省新型冠状病毒感染肺炎疑似或临床诊断病例治疗中。

“肺炎1号”治疗方发布后，湖北省防控指挥部科研攻关组积极开展新型中药的研发和中药供应工作，大力推进中药下基层，力争第一时间送到基层医疗机构和患者手中。13日，科技攻关组向全省两家药企发函，委托生产“肺炎1号”，劲牌持正堂药业就是其中一家，负责生产2万服。

接到“肺炎1号”任务当天，劲牌公司迅速盘点药材库存，连夜从安徽亳州紧急调运药方中两味库存不足的药材，并决定全部免费捐赠配送给湖北省防控指挥部指定的基层治疗点。

“这是一次‘加码’的任务。”劲牌公司副总裁兼劲牌持正堂药业公司总经理李清安介绍，从大年三十开始，公司加班加点生产湖北省卫健委发布的新冠肺炎预防二号方，快速将产能提高到常规的三倍。上周开始生产由国家卫生健康委和国家中医药管理局联合推荐新冠肺炎治疗方“清肺排毒汤”。

截至2月16日，劲牌公司已完成配送270万服预防和治疗用中药配方颗粒，免费供应全省380个医疗点和一线抗疫人员。