抗“疫”一线，他们为生命“站岗”

疫情面前，不可心存侥幸，这是一场没有硝烟的战争。

科学部署、主动出击，扬子江药业集团安环人以必胜的信心和果敢的行动投入到疫情防控阻击战中，为公司的安全生产和环保平稳运行提供了切实保障，彰显了他们的责任与担当。

站岗：将风险拦在“门”外

战“疫”的冲锋号吹响，扬子江人第一时间向全国各地紧急输送抗病毒药品，同时启动公司“一级响应”机制，对进出公司的人物流进行管控。

扬子江药业安全环保部和基建后勤部责无旁贷，一封动员书，泰州内的所有员工主动放弃休息，积极加入公司的值班中，从农历正月初六开始，所有人坚守岗位，把好公司的第一道关。

核对信息、消毒、测量体温……生态环境处李忠泉处长，在管控工作任务最繁重的凯旋门，连续奋战11天，不断对管控过程中发现的问题提出改进意见，充分发挥了党员干部的先锋模范作用。

安全环保部9名人员全部参与门房管控，他们每天以高昂的斗志，站在一线，战在一线。

站岗：不过关不复工

生产一线，安全环保部组织各子公司梳理复工前的安全准备工作，从管控期间的安全生产方案、员工的安全意识、人岗匹配、隐患排查、班前、班中和班后管控等方面一一进行梳理，严格做到不过关、不复工。

节后，各子公司准备了复工安全的培训材料，对所有返岗员工开展了一次安全培训，强化返岗员工安全生产意识，提高安全操作技能，考虑到疫情防控要求，全部采用网络进行培训。同时，合理安排岗位人员，杜绝未经培训的人员上岗。对安全重点区域进行隐患排查，坚决将隐患消灭在事故前。

在生产过程中，管理人员对各生产现场进行定期巡查，确保岗位员工不发生违规作业、违反劳动纪律的情况。另外，当班期间设备运行状态、注意事项等内容，严格要求全部清楚地交接给下一班人员，避免因交接不清发生事故。

站岗：确保环保安全

疫情期间，戴口罩是最好的防范措施之一。

针对疫情防控期间口罩的选型、使用、废弃、收集、处置问题，集团安全环保部查阅资料，撰写口罩的全过程管理指南，并发至集团各子公司参照执行。

为了防止废弃口罩造成二次污染，各部门明确专人负责废弃口罩的收集、运送及消毒工作，并在危废库设置了废弃口罩贮存处。安全环保部主动联系政府主管部门单独处置收集的废弃口罩，防止废弃口罩造成二次污染。

目前，扬子江药业集团各子公司已经逐步恢复生产，为了更好的履行企业主体责任，集团各子公司坚持做到环保设施和生产设施同步运行，并持续做好环保设施运行前检查、班中巡查，做好污染物治理设施的维护保养，确保污染物治理设施正常运行、安全运行。 （欣华）