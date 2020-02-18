把“观察14天”硬核规定落到实处

所有返京人员须居家或集中观察14天，是一项确保疫情防控、复工复产“两不误”的硬核措施。新闻媒体、网络、新媒体平台及街镇、社区、住宅小区等应广而告之，使全体市民家喻户晓，争取公众的理解、支持和配合。街道、社区要加强与房屋中介机构、房屋出租者的合作，告知所有返京和拟返京租户。

根据北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室通告，从2月14日起，所有返京人员到京后，均应居家或集中观察14天。拒绝接受居家观察、集中观察等防控措施的，依法追究责任。北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组会议强调，首都疫情防控特殊重要，必须严防死守，社区防控既要严格到位，又要主动做好服务，区街干部要下沉到一线，在职党员、志愿者和居民群众要积极参与。

和其他传染病一样，新冠肺炎防控治本之策也是全力阻断传染途径。在延长春节假期、采取诸多具体措施的基础上，包括北京市在内，全国多地新增确诊病例已经持续呈下降态势。公众普遍担心的是，如果大规模复工、人员流动加大，会不会增加病毒传播和被感染的风险？而某些地区也确有因此增加了确诊病例、并导致许多人因此被隔离观察事件发生，由此反而更加影响了复工复产和经济恢复。

北京市出台所有返京人员必须居家或集中观察14天的规定，是在企业陆续复工、返程人员不断增加的背景下，确保防控、生产两不误的一项必要举措。虽然此举对返京人员14天内的生活、活动有所限制，使其难以参加单位的生产和工作，但有利于确保将潜在病毒携带者的传播风险降到最低程度，既是对返京人员负责，也是对返京人员居住地、所在单位乃至整个社会负责。此举事关北京疫情防控，不存在人群歧视和地域歧视，必须抓紧抓好。

新冠肺炎的许多具体病例已经证明，这种新型传染病的传播有着极强的不可预见性和不确定性。即使返京人员在来京前的住地完全健康，也很难确保其在来京前住地和返京途中未被感染。如果在观察期间发病，可以及时进行诊治；如果平安无事，则可以放心地投入工作。如果已经成为潜在病毒携带者，很快又投入到工作之中，即使是概率极低的个别事例，带来的损失也将难以估量，不仅会给自己家庭、居住地和所在单位带来更大的损失，甚至可能给更大范围的疫情防控带来不可估量的影响。

2月16日召开的北京市新冠肺炎防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火分析了一个具体事例：一名返京人员没有进行隔离观察14天，直接到单位上班，不仅本人发病，还感染了一名同事，其他几十名同事也被隔离观察，单位的正常运转受到了很大影响。此事的深刻教训值得我们认真记取。

所有返京人员须居家或集中观察14天，是一项确保疫情防控、复工复产“两不误”的硬核措施。要使这项措施落到实处并切实发挥作用，需要方方面面做出不懈努力。首先，新闻媒体、网络、新媒体平台及街镇、社区、住宅小区等应广而告之，使全体市民家喻户晓，争取公众的理解、支持和配合。街道、社区要加强与房屋中介机构、房屋出租者的合作，告知所有返京和拟返京租户。

其次，做好各个居民小区的出入管理工作。目前，很多小区已经采取封闭式管理，居民需凭临时出入证进出。只要看好每一个大门，就可以确保每个返京人员按要求进行登记，并做好居家或集中观察。房屋中介、房屋出租者也要做好配合工作，不得与返京的租户一起虚以应对。

再次，各政府职能部门要做好自己职责范围内的工作。应按照各自的职责权限，通过已有渠道和抗疫期间专门渠道提出明确要求，把返京人员居家或集中观察的规定通知到所有单位。各单位不能以任何理由，要求刚到京员工在未完成观察情况下提前上班，也不能因此使员工个人利益受损，违者须严肃追究责任。