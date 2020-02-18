2月15日，武汉雨雪交加、气温骤降，火神山医院感染八科一病区却格外温暖。经过2次核酸检测、肺部CT检查和多次体温测量，各项生命体征符合出院条件的4名康复患者格外兴奋。

洗澡、消杀、换衣、再消杀……救护车缓缓停在患者通道上，4名康复患者快步登车。这一刻，他们已经盼望了十几天。

当车门即将关闭的时候，他们突然站起身，向着前来送行的医护人员深情鞠躬。透过护目镜，他们隐约看到，赵玉英已是泪眼婆娑。

几米之间，4名康复患者张开双臂，赵玉英医生和她的同事也张开双臂，一个隔空拥抱温暖了风雪中送别的人们。

“赵主任，医护人员为了救我们，真的很辛苦！可我们都不认识，等到凯旋时，一定让我看看您的脸！”

临别前，患者黄先生激动地说，每天都见面，却只能看到你们忙碌的身影，听见沙哑的嗓音，还有护目镜下红肿的眼睛，好想记住你们的模样。

风雪中，救护车缓缓启动，赵玉英跑到车窗前，与大家挥手告别。

车越走越远，慢慢消失在赵玉英模糊的视线里，随后她转身跑向更衣室。她告诉记者，要抓紧换掉被泪水打湿的口罩。

“十几天了，我们倾注了太多心血，已经把患者当成了亲人。”赵玉英平复激动的心情说。

短短十几天，医生和患者缘何结下如此深厚的感情？

“身心并治很重要！”赵玉英深有感触地说，这次疫情有自己的特点，在抓好药物治疗的同时，培育患者的治愈信心很重要，那样患者才能对医护人员有信心，积极配合治疗。

“隔离病毒不隔离爱，因为有爱，才有难舍。”患者万先生讲起了赵玉英建立的微信群——“医患温暖大家庭”。为了方便交流，赵玉英让医生和患者在群里“发牢骚”“提意见”“说心里话”，及时发现和解决患者反映的问题，尽可能满足大家的医疗和生活诉求。随着治疗不断深入，大家越聊越熟，患者有了倾诉的平台，医患关系也不断升温。

医生对患者的好，患者永远记在心里。90岁的孙奶奶没有手机，也听不懂普通话，联系不上家人，不知道自己被安置在哪里，情急之下打起背包，强烈要求回家。赵玉英找来本地患者万先生，用武汉话告诉老奶奶，这里是解放军的医院，还找来她家人的电话号码，让家人安慰她好好治疗，最终解开了老奶奶的心结。老奶奶开心地说：“你们是解放军啊，那我有救了！”

“医生匆匆的脚步，模糊了我的视线。”患者黄先生翻开自己4000多字的病历，看着医护人员匆忙的身影，肃然起敬。记者采访发现，不管是在病房，还是在走廊，医生和护士几乎都是一路小跑的姿态。额头满是汗珠，雾气模糊了护目镜，但一见到患者，总是轻声细语，笑脸相迎。“有什么想吃的？喜欢看什么电视节目……”每次查房时，医护人员都会亲切地询问每一名患者，并协调帮助解决。

望着4名治愈患者乘车离去，赵玉英在“医患温暖大家庭”里发了一段留言：“病魔并不可怕，可怕的是没有必胜的信心！让我们携手努力，共同打赢这场武汉保卫战！”