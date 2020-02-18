世界对中国战“疫”有信心

自2月10日起，中国大部分省份开始逐步复工复产，从全国各地返回工作岗位的返程人员逐渐增多。与此同时，除湖北省外，中国其他地区新增确诊病例持续下降、病死率低。返程复工，不可避免地带来人员的流动和聚集，加大疫情防控工作压力；但也是企业尽快恢复生产、经济社会恢复正常运转的必然举措。

“当前，疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段。”中国返程复工期间如何进行防疫工作，吸引了世界各国的目光。

大规模防疫阻止病毒传播

“今年春运返程没有传统意义的高峰，峰值在1500万人次，为日常客运量的两成。”中国交通运输部副部长刘小明在2月15日举办的春运返程疫情防控工作情况新闻发布会上介绍，1月25日至2月14日，共发送旅客2.83亿人次，日均1348万人次，同比下降82.3%。春运后半程大幅缩水，时间跨度显著拉长。随着疫情的变化，返程客流大幅度下降，没有出现明显返程高峰。

错峰返程，是中国避免返程高峰加大防疫风险的一个重要举措。据日本《每日新闻》报道，中国春节假期原本是1月24日至30日，为防止客流量集中导致感染者增加，政府将假期延长3天至2月2日。武汉所在的湖北省将假期延长至2月13日。

据英国《金融时报》网站报道，中国31个省份中的1/3——包括最大的几个工业中心——都已把春节复工的日期推迟一周至2月10日。在湖北省以外，地方政府中止了一些长途客车服务，并设立了道路检查站。

据拉美社报道，为尽可能减少感染者数量，中国卫生部门建议尽可能避免前往人员密集的地方，运输部门要求对飞机、火车、轮船和公共汽车等交通工具采取充分的通风和消毒措施。机场将监测乘客体温，部分高速公路路段也实施了封闭措施。

“这很大程度上是中国开展大规模公共卫生行动的结果。”据美联社报道，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示，近日来新冠肺炎病例数量趋于稳定，这很令人欣慰。

据埃菲社报道，为了控制新冠肺炎疫情在世界最大规模人口迁徙——春运期间的蔓延，中国政府延长春节假期，全国学校延期开学，以便在大城市工作的农村人口得以错峰返程。自疫情暴发以来，火车站、机场和高速公路已采取测量体温等客流管控措施。

世卫组织总干事谭德塞表示，在世卫组织执委会第146次会议上，几乎所有成员都在疫情防控问题上赞扬了中国，他们有理由对中国表示赞赏，其中一个重要原因，就是中国所采取的大规模防控行动，有助于阻止病毒向其他省区乃至其他国家传播。中国公开、透明、负责任的举措，使得德国能够“立即采取行动，阻止病毒进一步蔓延，帮助德国控制了疫情”。一名英国代表说，“这是英雄的举动，因为我们因此更加安全了”。

始终以防疫为首要考虑

“中国人民向来极具韧性。中国各地民众的反应展现出积极态度，务实是常态，而非特例。”在美国《外交学者》网站题为《新冠病毒阴影下的中国日常生活》的报道中，记者讲述了几名中国普通民众的抗疫生活并发出感叹。

在文章结尾，记者动情地写道：一名家在北京但在中国南方工作的高管说，他的一大家子人一直待在家里，他准备2月20日南下返工。他最后还在为别人着想，提醒着我们这些生活在几千公里之外相对安全地方的人，“健康是最重要的，所以要照顾好自己”。这正是返程人员生活和心理状态的真实写照。

新冠肺炎疫情防护工作进入关键时期，中国政府多管齐下、严控返程，全国人民从我做起、积极防疫。中国的努力，引起海外媒体的关注。

据美国消费者新闻与商业频道网站报道，中国大部分省份要求企业推迟复工时间。与此同时，中国政府下令让各省份恢复防控病毒所需医疗资源的生产。在大多数地区，包括公共设施、超市和其他必需行业的企业仍在营业。在控制返程客流、监测返程人员身体状况的同时，中国民众日常生活仍需保障。

《俄罗斯报》网站刊文称，为提振经济，中国政府不得不在经济利益与疫情防控之间寻求平衡。很多措施便应运而生：推广远程办公，实施更为灵活的工作排班制度，避免厂房及办公室人员过度密集。

“目前中国政府一手抓防疫，一手抓复工，反映出中国政府在疫情防控工作方面的信心。”中国国际问题研究院常务副院长、研究员阮宗泽接受本报记者采访时表示，一方面，目前疫情防控形势出现积极变化，为错峰返程、逐渐复工提供卫生安全前提；另一方面，医疗、交通等防疫工作相关企业的复工，也为疫情防控整体工作提供物资保障。与此同时，疫情期间的返程复工安排始终以防疫为首要考虑，政府、企业和相关机构都推出众多返程复工期间的防疫措施，确保返程复工人员的身体健康安全。“防疫工作与返程复工是可以并行不悖、互相辅助的两个方面。”

缓解投资者对经济担忧

中国疫情防控的趋势，不仅牵动着国际各界的关心，也影响着全球经济的走向。据德国《商报》报道，基尔世界经济研究所专家费伯迈尔表示，国际供应链无法快速更换，几乎没有地方可以代替中国。

“随着新增的新冠肺炎病例下降，股市微幅上涨。”路透社12日称，11日新增的新冠肺炎确诊病例创下近两周来最低，支持了中国顶级医疗顾问有关疫情“可望在4月结束”的预言，缓解了投资者对疫情造成的经济影响的担忧。

“中国经济在国际上的影响和地位空前提升，中国在全球产业链中发挥着关键作用，是非常重要、甚至不可或缺的一环。”阮宗泽分析指出，中国春节假期延长、复工时间推迟，使得许多国外企业生产产品所需的零部件缺失，供应链出现中断，因此中国返程复工的进程牵动着海外媒体和国外企业的关注。

据法新社报道，波音公司副总裁穆尼尔在罕见冷清的新加坡航展上表示，新冠肺炎疫情将影响航空业和整个经济。报道援引经济学家比斯瓦斯的话称：“亚太航空业在过去十年中越来越依赖中国的旅游和商务出行。”

“我们正处于全球化的时代，中国与世界各国命运相连。新冠肺炎疫情的爆发必然对全球经济产生影响。作为疫情防控的一线战场，中国做出了自己的牺牲，同时也为控制疫情在全球传播做出了重要贡献。国际社会应该认识到，无论是疫情防控还是恢复经济生产，都需要全球各国共同应对，同舟共济。”阮宗泽认为，国际社会应把更多的关注放在疫情防控本身，对中国经济恢复正常运转提供理解和支持。

据西班牙《经济学家报》网站报道，安道尔银行首席经济学家亚历克斯·菲斯泰认为，随着疫情感染速度逐渐放慢以及中国企业自2月10日起逐渐复产，中国的经济活动有望在1个月内恢复。他预测：“一旦疫情得到控制，中国的经济增速甚至可能高于平时。”