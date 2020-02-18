澳门社会各界持续向内地捐款捐物

全国抗击新冠肺炎疫情进入关键阶段，澳门同胞在有效开展自身防疫的同时，持续踊跃捐款捐物，接续驰援内地特别是湖北武汉抗击疫情。记者从中央政府驻澳门联络办公室获悉，据不完全统计，澳门社会各界向内地捐款捐物累计超过4亿澳门元。

自澳门中联办启动代收澳门各界助力内地防控新冠肺炎疫情捐款工作以来，得到了澳门爱国爱澳社团、机构和社会爱心人士的积极响应。2月7日首批捐款公布以来，至2月12日，中联办代收账户新增代收捐款2796.38万澳门元、3344.14万港元。其中，德晋集团捐款2000万港元，广东集团捐款1000万港元，中银澳门员工捐款272.5万澳门元，街坊总会募集捐款48.32万澳门元，澳门国际银行捐款50万澳门元等。截至2月12日，中联办代收账户累计接收捐款1.3亿澳门元、6976.59万港元。

自首批代收捐款2月7日划转后，第二批代收捐款于2月14日划转湖北省慈善总会，继续由湖北省新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部统一调配使用。有关定向捐赠也已划转。

除代收捐款外，澳门社会各界还通过多渠道采购防疫医疗物资或直接捐款内地，紧急支援内地防控疫情一线。广东集团从卡塔尔、沙特等地采购价值1000万港元的口罩60万个和防护服4万套捐赠湖北，黄金集团从韩国采购口罩7万个捐赠湖北，澳门漳州同乡总会从秘鲁采购口罩100万个捐赠福建省红十字会等，还有一些澳门社团、机构和市民自发将口罩等防疫物资和捐款捐往内地。

驻澳中资企业在防控疫情上承担好服务澳门、助力内地的双重使命，多措并举协助特区政府抗击疫情，踊跃捐款捐物倾情支持特区和内地抗击疫情。16家驻澳中资企业及其员工，已向内地捐出或募集款项物资折合人民币1700万元。

澳门中联办表示，将继续及时转达澳门社会各界对祖国内地疫情防控工作的关心支持，全力支持澳门特区政府做好关键时期的疫情防控工作，科学防治，精准施策，与全国人民一道以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，坚决打赢疫情防控的人民战争。（记者毛磊）