打住！那些比病毒还可怕的“科学”流言

“盐水漱口能预防感染？”“吸烟能抗病毒？”“喝高度白酒可以杀死新型冠状病毒？”新冠肺炎疫情暴发以来，一些打着“科学”旗号的流言闯入人们的视线，诸如放烟花、等雪来、多戴几层口罩等所谓预防的“秘方”也层出不穷，这其中一些“舌尖上的流言”更是让业内人士哭笑不得。

在接受中青报·中青网记者采访时，中国营养学会临床营养分会委员、北京大学第一医院临床营养科副主任营养师窦攀说，“像吸烟、喝酒能抗病毒之类的流言，如果被没有辨别能力的人相信了，那会比病毒还可怕。”就近日一些流传甚广的谣言，记者采访中国科协及相关学会的专家进行梳理解读。

流言：

吸烟喝酒可以抗病毒？

辟谣：窦攀说，“吸烟可以提高抵抗力”这种说法，不仅错误而且荒唐。具体来看，烟雾中的尼古丁，会造成人体全身血管痉挛，可能导致心血管意外发生，也会致使全身氧供下降，从而降低人体的免疫力和抵抗力。所以，吸烟不仅不会提高免疫力，反而会伤害身体的免疫力。

至于“喝酒抗毒”一说，窦攀认为也属无稽之谈。中国工程院院士李兰娟曾公开表示，75%的酒精可以杀灭病毒，这里所说的杀毒，是指医用酒精在体外使用——冲洗、擦拭来直接抑制病毒繁殖，但并不是在家里针对人全身喷洒消毒，更不代表喝酒或者喝到体内可以抗病毒。窦攀说，对普通家庭而言，用医用酒精擦拭手机等物品和对双手消毒即可。

流言：

服用维生素C可预防病毒？

辟谣：从目前的研究来看，服用维生素C既不能预防新型冠状病毒，也对病毒没有抵抗作用。

很多人认为，服用维生素C可以抵御流感、提高身体免疫力，因而把维生素C当作万能药来吃。在窦攀看来，除非一些人有明确的维生素C缺乏，否则长期大剂量补充维生素C，容易造成维生素C过量和尿酸代谢异常。

实际上，在治疗疾病时，摄入维生素C通常只是作为一种辅助的治疗手段。在专家看来，只要保持饮食均衡，不挑食，一般不用担心会缺乏维生素，更别指望维生素能预防病毒。

流言：

嚼大蒜瓣或喝大蒜水可以抗病毒？

辟谣：人们常说大蒜有降血脂、降血压、抗菌等作用，理由是大蒜中含有一个可挥发的活性成分，叫大蒜油。不过，最新的文献研究发现，大蒜油的药理作用基本停留在动物模型或体外实验，目前还缺乏体内实验及临床试验的证据。

窦攀说，大蒜素在动物实验当中的确有抑制病毒繁殖作用，但要让人类达到动物身上的大蒜素浓度，需要一天中食用非常多的大蒜，很难实现目标，而且对胃肠道功能减弱的老年人，容易引起腹部不适。从这个角度来说，把大蒜当作一种食物来调味即可。

流言：

疫情暴发期间冰箱囤菜不会坏？

辟谣：中国营养学会糖尿病营养分会副主任委员、深圳市龙华区人民医院临床营养科主任刘晓军告诉记者，特殊时期食品安全不能放松，采购各种食物、食材时，一定要查看生产日期和保质期，接近保质期的食物要谨慎采购，超过保质期的食物一定不要再食用。

在他看来，对于一些容易腐烂变质的绿叶蔬菜、水果等，不宜大量采购，以2到3天用量为宜，要注意低温或冰箱保存；水分含量高的食材，要做好冷藏或冷冻保存。他还专门提醒，疫情非常时期，平衡膳食保健康，食物多样是平衡膳食的基本原则，每天应进食谷薯类、蔬果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等食物。

流言：

喝板蓝根、熏醋可以预防病毒？

辟谣：板蓝根不是神药，熏醋也不可取。中国康复医学会的专家认为，板蓝根适用于风热感冒、病毒性感冒等热性疾病的治疗，对新型冠状病毒并没有效果。

至于熏醋，醋里的醋酸是消毒剂乙酸的一种，但食用醋所含的醋酸浓度很低，熏醋对新型冠状病毒的预防作用微乎其微。不仅如此，熏醋时，醋酸挥发到空气中，还会刺激人的呼吸道，反而会引起不适。

流言：

暴雪会冻死病毒？

辟谣：2月13日以来，随着强寒潮不断推进，我国中东部地区迎来今冬以来最大一次雨雪天气过程，全国各地的气温纷纷迎来“跳水”。随之而来的是一种“暴雪会冻死病毒”的说法。中国气象局中央气象台官微发文回应这一说法：“太天真！病毒就喜欢寒冷干燥的空气。”

事实上，降雪对病毒传播有利有弊。有利的一面是，降雪可以清洁空气，因为雪花可以有效沉降空气中飘浮的细颗粒物，而这些颗粒物往往会窝藏病毒或是细菌。所以，降雪过后，空气质量通常都很好，人们可以放心大口呼吸。

另一面是，暴雪降温，反而有利于病毒入侵人体。专家认为，受寒后，人体呼吸系统黏膜更容易受损，病毒存活时间更长、繁殖更快，进入鼻腔的病毒会有更大的概率感染细胞。从这个角度来说，本来可以相安无事的病毒，将在寒冷时趁虚而入，可能带给人们一场感冒。

流言：

用过的口罩用吹风机吹或酒精消毒可继续使用？

辟谣：解放军总医院第四医学中心主任药师刘皈阳通过中国科协平台就此问题进行辟谣：一般而言，口罩都是一次性使用的。在口罩供应不足等特殊情况下，N95口罩可在严格规范下“延长使用期限”及“有限重复使用”。

这里的“延长使用期限”，是指一次佩戴不摘取，去接触不同的病人。“有限重复使用”则是指，在满足一定的条件下，可重复使用一定次数；如厂家未说明，一般不可超过5次。

还有人说，口罩要多戴几层才管用。在专家看来，这种做法不可取。戴多层口罩，可能会使人更用力地吸气，加上口罩间的密合性不好，气体会从侧面进入，戴口罩的意义也就失去了。

至于用吹风机吹口罩，或者给口罩喷洒酒精，这些举动都可能造成口罩的变形和过滤纤维的损坏，也就会破坏它的保护作用。刘皈阳说，如果口罩变潮或被分泌物污染，必须马上换掉。

流言：

空调高温或热水澡能对抗病毒？

辟谣：从目前的研究来看，新冠病毒进入人体是通过感染支气管上皮细胞和肺泡上皮细胞，这就决定了，不管是体外的空调高温，还是体外的热水澡，都不能消灭人体内感染细胞中的病毒。

中华预防医学会感染性疾病防控分会常务委员兼秘书长、中山大学附属三院感染科副主任林炳亮告诉记者，新型冠状病毒需要长达30分钟的56摄氏度高温才可杀灭，而人体的体温是相对恒定的，洗热水澡也无法提升体内温度，因而无法预防病毒。

更为重要的是，人在56摄氏度的水里洗半个小时，可能会染上热射病，甚至有生命危险。林炳亮说，在非常时期，建议每天洗一次热水澡，但水温保持在40摄氏度左右为宜，洗澡后还要注意保暖，避免受凉。

还有消息称，开暖气或空调能预防新冠病毒。在专家看来，这也和“淋热水澡”一样进入了认知误区。想要灭活病毒，需要达到56摄氏度并持续30分钟才可以，但空调开到56摄氏度时，人便难以承受，加重肺部的负担。从这个角度来说，注意通风换气，保持室内空气流通，似乎是一个更好的选择。

中青报·中青网记者 邱晨辉 来源：中国青年报