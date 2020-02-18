小康不小康，关键看老乡。通过各地各部门的不懈努力，不少乡镇有了自己的污水处理厂，村庄家家户户喝上了清洁饮用水，一些地方的农村厕所配备了智能化管理系统，畜禽养殖场粪污得到资源化回收利用……近年来，我国的乡村生态环境基础设施日趋完善，乡村人居环境整治有序推进，在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的征程中，又添上了浓墨重彩的一笔。

——编 者

甘肃提升农村供水保障水平

饮水安全 全流程保障

本报记者 王锦涛

2月8日，甘肃省武山县水务局接到紧急任务：24小时内，接通位于洛门镇大柳树村的东华山庄供水线，确保群众用水安全。

当前，正是战“疫”吃劲的时候，确保广大农民喝上干净水，责任重大。据介绍，东华山庄内井水水位严重下降，要正常使用，不仅要再铺设360多米的管线，还要建设3座闸阀井，填挖土方400多立方米。

“赶在9日中午通水，按部就班绝对不行，得昼夜赶工。”武山县水务局局长孟瑞祥说，中午12点，调配设备，准时开工。

晚上7点，已是夜幕四合。施工队员打亮手电筒，挖掘机开了远光灯。四野静寂，机器轰鸣，管线焊接不停地溅起火花。气温在不断降低，坚守在工地的孟瑞祥，拿出手机看了眼时间，已是9日凌晨3点，“我们还得加把劲，必须确保按时通水”。凌晨5点，管槽开挖、管线焊接、闸阀井安装全部完成。上午11点，水龙头一拧，清水流了出来。熬了一宿的施工人员，终于松了口气。

“疫情期间，我们封闭管理水厂生产区，成立了抢修应急小分队。”武山县水务局副局长马前平说，确保每天对水源地、蓄水池、集中供水点等区域进行消毒，对水源水、水厂水、末梢水进行检测和监控，从源头到村头，保障水安全。

甘肃省水利厅相关负责人介绍，目前，甘肃省所有水厂配齐了净化和消毒设备，并试点推广安装水窖水净化设备，现已安装完成34123套。

重庆加强设施建设环保监管

污水处理 乡镇全覆盖

本报记者 蒋云龙

葛兰河，流过了葛兰镇。涓涓清泉，弯弯溪流，鱼在水中游。

“镇上有了自己的污水处理厂，葛兰河变干净了。”重庆市长寿区葛兰镇党委书记刘勇介绍，葛兰镇有3万居民，以前，生活污水都排进了葛兰河，河水脏、味道臭。

改变这一切的，正是葛兰镇清风桥污水处理厂的投用。“最近为了防控疫情，我们还启动了应急管理模式。”清风桥污水处理厂负责人张传勇介绍，在厂里，24小时有人驻厂，每小时巡查检查，确保正常运行。

刘勇说，在污水处理厂，全体员工配备有口罩、手套、消毒液、面罩、护目镜等防护设备。为应对春节期间返乡人员增多、污水量增加的情况，镇政府统筹管理属地污水处理设施，一方面专人维护，一方面加强“日巡查、周汇总、月报表”制度。

“截至2018年底，重庆市1558个乡镇都有了自己的污水处理厂。2019年，我们又开工163座乡镇污水处理设施技改项目，建成调试140座。我们管理和运行的1201座乡镇污水处理设施，已有865座全面达标运行。”重庆环保投资集团有限公司相关负责人介绍。

长寿区生态环境局局长刘刚介绍，该区乡镇污水收集处理率由原来的不足30%提升到现在的80%。“现在，我们不管污水处理厂建设和运营，只管出水水质监察。”长寿区生态环境局副局长陈波说，乡镇政府和区县生态环境局当好“裁判员”，督促污水处理厂达标排放。

山东胶州完善农村厕污管理

村庄厕所 有“智能管家”

本报记者 潘俊强

2月16日，一场雪后，空气格外清新。山东胶州市胶东街道办事处大麻湾二村的厕所管理员罗万辉来到村民张立花家中。

小院宽敞，房间一角是白色水冲式厕所。“大姐，厕所啥时候要抽，提前给我发信息。”罗万辉检查完，继续去下一家。

疫情防控期间，为阻断粪口传播隐患，大麻湾二村增加了管理员查看次数，对存在破损、渗漏问题的卫生厕所，第一时间安排人员进行修缮。“只要给村里管理员发个信息，很快就会有人上门抽厕所。”张立花说。

她所说的“发个信息”，其实是胶州厕污智能管理系统的数据端。这套厕污智能管理系统，由“一个中心，三个终端”组成，即数据中心和村居端、中控端、作业端。村民家的化粪池满了之后，通过微信、电话等向村管理员提出申请，管理员通过村居端上报信息至街道管理中心中控端和物业公司作业端。作业端接到申请后，及时安排车辆前往作业，中控端通过车载GPS车辆轨迹及无线实时视频监控全程监管。完成抽厕后，村管理员对作业人员进行评价。

“厕所改造完成后，村里就张贴了爱清洁、勤洗手提示牌。疫情防控期间，更是提醒大家勤洗手、定时消毒。”村民范守政说。

“我们对清运车辆全面消毒后再作业，根据群众需求，第一时间上门，并在作业结束后再次对清运车辆和厕所化粪池进行消毒，粪污均采用密闭转运，阻断粪口传播隐患。”青岛宇力达物业公司负责人臧琴仙说。

江苏射阳统一收集养殖废弃物

种养结合 资源化利用

本报记者 姚雪青

畜禽养殖场粪污基本日结日清，养殖场、集中处理中心每日消毒……江苏盐城市射阳县合德镇耦耕堂村，虽然是个畜禽养殖大村，村庄却干净整洁。

以前，由于畜禽粪污得不到及时有效处理，村里臭气熏天、污水横流。

射阳县农业局局长乔干群告诉记者，射阳县是全国知名的养殖大县，近年来，当地决心整治畜禽粪污处理问题，结合自身环境容量与产业现状，推广种养结合的模式。对于小散户，将粪污统一收集后处理；对于规模养殖场，则建设粪污处理和资源化利用设施，就近还田利用。

耦耕堂村书记邱安健介绍，收集来的畜禽粪污，统一运送到建在本村的镇畜禽粪污集中处理中心，一部分被发酵处理，制成生态有机肥，另一部分被干湿分离，液体氧化后输送到农业产业园用于改良土壤，既推进了生态农业发展，又有效治理了农村环境。

农户使用畜禽粪污制造的有机肥还有优惠政策，由县财政每吨补贴150元；生产的农产品，由村级合作社统一出售。邱安健说，这几年耦耕堂村人均可支配收入持续增长，村集体经营收入已超过20万元。

江苏尚宝牧业有限公司也是直接受益者。“生态农场的水稻连续两年达到1200斤，去年冬天又种下了小麦，目前呈现良好长势，预计产量在700斤左右。”该公司负责人方强介绍。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 14 版）