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拉萨：

民生物资供应充足

人民网记者  袁  泉  徐驭尧

2020年02月18日08:40 来源：人民网－人民日报

随着藏历新年的临近，拉萨市积极保障节日供应和市场价格平稳，并将通过建立直销点和线上预订配送等形式配送藏历新年年货，减少藏历新年期间的人员集聚。

目前，拉萨组织群众迅速恢复速生型蔬菜生产，建立生活物资运输车辆绿色通行机制，发动农副产品批发存储企业加大采购力度，组织市净土集团63个蔬菜直销店和94辆蔬菜直销车推进蔬菜进社区下乡村。为了在疫情防控期间保障西藏肉类供应充足，西藏商务部门协调从兰州调运冻肉进藏，这批应急保障肉的投放，将有效满足群众生活需求。目前各类生活物资供应基本充足，市场价格平稳。

为保障藏历新年年货供应和配送工作，拉萨市制定了《市场保供工作方案》，组织市城投公司、净土公司、百益集团等企业，通过净土产品直销点、惠民蔬菜直销车等实体店和美团外卖、微信购物小程序等平台，把切玛、德卡、酥油花、香布、人参果等藏历新年年货配送到农牧民群众家门口，让群众可以就近、就便买到品种丰富、物美价廉的年货，由此减少了农牧民群众因购买年货形成的集聚。

拉萨市市场监督管理局局长次仁卓嘎说，对于菜市场和超市等人员集聚风险大的场所，农贸市场和大型超市必须要进行日常消毒、清洁、通风，要求从业人员落实佩戴口罩、上岗前测量体温等措施。同时，加大对食品安全和价格监管检查力度。

本版制图：汪哲平

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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