向奋战在一线的社区工作者致敬

社区是疫情防控的第一线。新冠肺炎疫情发生以来，广大社区工作者响应党中央号召，广泛动员组织群众，全面落实联防联控措施，为有效切断疫情扩散蔓延渠道、构筑疫情防控人民防线付出了巨大努力。我们向奋战在一线的广大社区工作者致以最崇高的敬意！

社区是联防联控、群防群控的主战场，是阻断疫情扩散蔓延的最有效防线。习近平总书记高度重视社区防控，强调全国都要充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用，把防控力量向社区下沉，加强社区各项防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒。

为了守住外防输入、内防扩散的防线，广大社区工作者全力以赴、不怕繁难。从强化社区网格化管理，实施地毯式排查，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗，到叮嘱督促社区居民多通风、戴口罩、勤洗手、不聚集；从做好社区封闭管理，加强疫情监测，协助落实“四类人员”分类管理，到测体温、做消杀、清垃圾、搞卫生；从安排监督密切接触人员居家医学观察，做好思想工作和心理疏导，到做好居民日常生活保障服务，解决居民各种具体细微的生活难题等，广大社区工作者尽职尽责、尽心尽力，用自己的辛劳和坚守、奉献和汗水织就了抵御疫情的严密防线。社区工作者面对的是千家万户、千头万绪、千难万难，没有他们的付出，就没有疫情防控阻击战的积极成效。

为了人民群众的生命安全和身体健康，广大社区工作者无私忘我、负重担当。“我们的工作很重要，必须严防死守。”“牺牲我的时间，换来千家万户平安，付出多少都是值得的。”“我们现在是社区守护人，要把门看紧！”社区工作者朴实的话语，透出的是守土有责、守土担责、守土尽责的担当精神。从社区干部、共产党员，到基层网格员、物业工作人员，还有大批的志愿者，他们夜以继日、任劳任怨、辛勤工作，换来的是社区居民的暖心、安心，展现的是联系群众、服务群众的本色，凝聚起的是众志成城抗击疫情的强大力量。他们是社区群众的贴心人，是打赢疫情防控阻击战的排头兵。

当前，疫情防控正处在最吃劲的关键阶段，最需要广大社区工作者发扬顽强拼搏、连续作战精神，坚守岗位、集中精力，心无旁骛把每一项工作、每一个环节都做到位，加强社区各项防控措施落实，把社区居民进一步发动和组织起来，坚决筑牢疫情防控的人民防线。各级党委和政府要关心关爱社区工作者，为完善社区防控体系提供支持和保障，大力宣传社区工作者当中的优秀典型和先进事迹，帮助解决实际困难和问题，生活、安全、人文关怀都要保障到位。

经过艰苦努力，疫情形势出现积极变化，防控工作取得积极成效，这是来之不易的，广大社区工作者作出了重要贡献。只要把社区这道防线坚决守住，防控工作成效一定会进一步显现，疫情形势一定会进一步好转。让我们再接再厉、英勇斗争，以更坚定的信心、更顽强的意志、更有效的措施，紧紧依靠人民群众，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 01 版）