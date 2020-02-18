2月12日晚上9点半，中铁武汉局武汉电务段信号工蒋德成走出办公室，开始了例行的信号设备巡视、测试。

从正月初一到现在，蒋德成已经独自坚守在汉口车间汉口线路所信号工区20多天。

1月25日，正月初一傍晚，武汉电务段汉口车间主任陈超通知：晚8时前，各工区值班人员要上岗到位。因武汉1月23日关闭离汉通道，加上回老家的职工较多，该车间能上岗的人员不及平时一半，人手严重紧缺。

接到通知，蒋德成立即报名，可转念一想，疫情形势严峻，老婆孩子怎么办？“你去吧，家里交给我。”妻子知道，自己即使留他，也是留不住的——1998年，当时还是军人的蒋德成主动请缨到抗洪一线，和战友一起抬扛沙袋，日夜奋战在长江大堤；因为劳累过度，蒋德成背部负伤。“我当兵18年、入党26年，这个时候不冲上去，我会后悔一辈子！”蒋德成说。

当天，吃过晚饭，蒋德成带上随身物品告别妻子女儿，直奔汉口线路所。汉口线路所负责着本所和汉口客车整备场的室内外信号设备检修养护任务，也是京广线、汉丹线及汉孝城际联络线的列车进入汉口站的必经之地，平均10分钟就有一趟列车通过。

一个人，一个工区。蒋德成的值班，极为枯燥。每天上午9点半、晚上9点半，都要对室内设备进行近一小时的巡视、测试。除去休息时间，蒋德成都是独自面对冷冰冰的设备。

他最担心的，是设备突发故障。1月26日凌晨，蒋德成被值班电话惊醒，行车室通知操作台主机黑屏，要立即处理。挂断电话，蒋德成惊出一身冷汗，但来不及多想，就本能赶往处理。排查故障、倒换设备，10分钟之后，故障终于排除。由于处理及时，列车运行未受影响。看到一列列运送救援物资的列车准点到达汉口站，蒋德成这才安下心来。截至目前，蒋德成靠一己之力，撑起了工区的顺利运转，未出现一起事故。

初二那天，蒋德成正准备做饭，远在河南老家的母亲打来电话：“你现在怎么样，媳妇和孙子都还好吧，千万注意安全！”“您放心，我们都挺好！”放下电话，蒋德成内心尽管深感愧疚，仍坚守岗位。

立春后的武汉，阴晴不定。2月12日中午，太阳终于从厚厚的云层中探出了脑袋。蒋德成走出值班室，在院内有限的空间里散步。他不知道自己还要坚守多久，但他坚信：“武汉一定能打赢这场没有硝烟的战争！”

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 19 版）