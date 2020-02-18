赏罚分明，凝聚抗疫合力

习近平总书记指出，各级党委要在这场严峻斗争的实践中考察识别干部，激励引导广大党员、干部在危难时刻挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，经受住考验，紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战。

疫情防控战场如考场，考出了广大党员、干部在危难时刻的应对能力与表现。各级党委政府果断行动，及时出台了一系列政策举措，关爱抗疫一线的医护人员，对表现突出的党员、干部表扬表彰，大胆使用。比如福建省疾病预防控制中心传染病防治所所长邓艳琴、安徽省首批援鄂医疗队淮北医疗队队长孙伟、广西玉林市第一人民医院呼吸内科主任张九进等多名干部因在抗疫一线表现突出获“火线提拔”；浙江、山东、陕西等多个地方出台各项政策激励关爱疫情防控一线医务工作者和党员干部……

近日，湖南张家界疾控中心某科长擅离职守、临阵脱逃，引发舆论关注，受到撤职处分。此前，因为面对中央指导组的询问“一问三不知”，湖北黄冈市卫生健康委员会主任被免职；因为转运新冠肺炎患者组织不力，武汉多名干部受到处理。及时果断严肃问责，体现了各级党委政府打赢疫情防控阻击战的坚定意志，广大群众拍手称快。

前不久，中组部发出通知要求，要注重在疫情防控阻击战一线考察识别领导班子和领导干部，重点考察是否把疫情防控作为当前最重要的工作来抓，是否坚守岗位、靠前指挥，是否严密细致做好疫情监测、排查、预警、防控等工作。要大胆提拔使用表现突出、堪当重任的优秀干部；及时调整不胜任现职、难以有效履行职责的干部；严肃问责不敢担当、作风漂浮、落实不力，甚至弄虚作假、失职渎职的干部。

这一系列赏罚分明的政策举措，传递了决心，提振了信心，将有利于进一步统一思想认识，弘扬社会正气，更大凝聚起全社会抗击疫情的磅礴力量。

面对疫情，狭路相逢勇者胜。各级党政领导干部要靠前指挥、强化担当，广大党员、干部要冲到一线，守土有责、守土担责、守土尽责，用实干赢得组织的信任和人民的信赖。要切实把围绕打赢疫情防控阻击战做好当前组织工作作为突出任务，推动各级党组织和广大党员、干部全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 19 版）